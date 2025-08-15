Inician “Rescate vial del Valle de Toluca” en San Mateo Atenco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Mateo Atenco.- El
gobierno del Estado de México a través de la Junta de Caminos del Estado de
México (JCEM) anunció el inicio del programa “Rescate Vial del Valle de Toluca”,
programa que busca embellecer y reparar el Circuito Metropolitano Exterior, esquina
con calle Riva Palacio, en el Barrio San Isidro.
Como parte de las estrategias del programa, se contemplan los trabajos de bacheo, señalización, pintura, limpieza y arreglo de señalamientos. Los trabajos se realizarán de una manera conjunta entre el gobierno mexiquense, el ayuntamiento y los pobladores.
“Esta obra beneficiará no solo a nuestros vecinos, sino
también a los visitantes de otros municipios que toman esta ruta, beneficiando
su movilidad y seguridad”, comentaron.
El programa contempla una intervención progresiva en otros puntos clave del Valle de Toluca, como parte de un esfuerzo integral por modernizar la red carretera estatal y atender rezagos históricos en materia de mantenimiento vial.
