“Sembrando Raíces, Honrando Saberes”: Plantan 700 árboles en el bosque de Temoaya en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Temoaya.- En el
marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, bajo
el lema “Sembrando Raíces, Honrando Saberes”, el Gobierno del Estado de México,
encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó una jornada de
restauración forestal junto a la comunidad otomí en el Cerro de Catedral del
Ejido de Santiago, en la colonia Centro Ceremonial de Temoaya.
Durante el evento, se plantaron 700 árboles de ocote (Pinus montezumae) en una superficie de aproximadamente una hectárea, previamente afectada por incendios forestales. La actividad fue liderada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), a cargo de Alhely Rubio Arronis, y contó con la participación de la presidenta municipal Berenice Carrillo Macario, servidores públicos y representantes del pueblo otomí.
El objetivo central fue reconocer el papel fundamental de
los pueblos originarios en la protección de los recursos naturales, fomentar la
participación comunitaria en la restauración ambiental, y promover el
intercambio de saberes ancestrales para contribuir al bienestar colectivo y la
resiliencia climática.
La SMAyDS destacó que los bosques como el de Temoaya son clave para la recuperación de biodiversidad, la mitigación del cambio climático a través de la absorción de CO₂, y la regulación hídrica al facilitar la infiltración de agua al subsuelo.
