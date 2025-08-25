Celebrarán Olimpiadas de Oro para adultos mayores en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zinacantepec.- Con
el objetivo de fomentar una vida activa y saludable en la población adulta
mayor, el Sistema Nacional DIF llevará a cabo las Quintas Olimpiadas de Oro de
Personas Mayores los días 28 y 29 de agosto en la Ciudad Deportiva del Estado
de México, ubicada en Zinacantepec.
El evento, que se realiza en conmemoración del Día Nacional
de las Personas Mayores, reunirá a más de 1,500 adultos mayores de 60 años y
más, provenientes de las 32 entidades federativas del país, representando a los
Sistemas Estatales DIF.
Durante dos días, los y las participantes demostrarán su
energía, disciplina y entusiasmo en diversas competencias deportivas como
atletismo, natación, cachibol y ajedrez, además de participar en actividades
culturales como canto individual y grupal, danza folclórica, danza estilo libre
y declamación de poesía. También se desarrollarán actividades lúdicas que
incluyen dominó, lotería y juegos de memoria, promoviendo la convivencia y el
bienestar emocional.
La organización de este evento está a cargo del Sistema
Nacional DIF, en coordinación con el Sistema DIF del Estado de México (DIFEM) y
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
Con estas olimpiadas, se busca promover la integración social y cultural de las personas mayores, además de impulsar políticas públicas enfocadas en la preparación mejorar su calidad de vida a través de la actividad física.
👏👏Que bueno que se siga impulsando el deportes para nuestros abuelitos