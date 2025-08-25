lunes, 25 de agosto de 2025

Celebrarán Olimpiadas de Oro para adultos mayores en el Estado de México

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zinacantepec.- Con el objetivo de fomentar una vida activa y saludable en la población adulta mayor, el Sistema Nacional DIF llevará a cabo las Quintas Olimpiadas de Oro de Personas Mayores los días 28 y 29 de agosto en la Ciudad Deportiva del Estado de México, ubicada en Zinacantepec.

El evento, que se realiza en conmemoración del Día Nacional de las Personas Mayores, reunirá a más de 1,500 adultos mayores de 60 años y más, provenientes de las 32 entidades federativas del país, representando a los Sistemas Estatales DIF.

Durante dos días, los y las participantes demostrarán su energía, disciplina y entusiasmo en diversas competencias deportivas como atletismo, natación, cachibol y ajedrez, además de participar en actividades culturales como canto individual y grupal, danza folclórica, danza estilo libre y declamación de poesía. También se desarrollarán actividades lúdicas que incluyen dominó, lotería y juegos de memoria, promoviendo la convivencia y el bienestar emocional.

La organización de este evento está a cargo del Sistema Nacional DIF, en coordinación con el Sistema DIF del Estado de México (DIFEM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Con estas olimpiadas, se busca promover la integración social y cultural de las personas mayores, además de impulsar políticas públicas enfocadas en la preparación mejorar su calidad de vida a través de la actividad física.

1 comentario:

  1. Anónimolunes, agosto 25, 2025

    👏👏Que bueno que se siga impulsando el deportes para nuestros abuelitos

