Voluntarios y autoridades se unen para reforestar Sierra de Guadalupe: plantan más de 750 árboles
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coacalco.- En una
muestra ejemplar de compromiso ambiental y colaboración comunitaria, el domingo
pasado se llevó a cabo una exitosa jornada de reforestación en el Parque
Estatal Sierra de Guadalupe, ubicado en Coacalco. La actividad reunió a más de
300 voluntarios, apoyados por autoridades estatales y grupos organizados,
quienes plantaron 750 árboles con el objetivo de restaurar y preservar los
ecosistemas locales.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Coordinación General de Conservación Ecológica fueron las principales instituciones organizadoras. Además de la participación del Club de motociclistas Dogos MC, la ciudadanía voluntaria y el Programa Vigilante Voluntario (ViVo).
Durante la jornada, se plantaron especies autóctonas como el
Palo Dulce y el Chapulixtle, árboles reconocidos por su alta tolerancia a la
sequía y su capacidad para crecer en suelos erosionados o degradados,
contribuyendo así a la recuperación ambiental de la zona. Estos esfuerzos
forman parte de una estrategia integral para mantener, cuidar y contrarrestar
la degradación de los ecosistemas regionales.
Además del enfoque ambiental, la actividad buscó promover la vinculación entre la ciudadanía y las autoridades, fortaleciendo la proximidad social y el acompañamiento comunitario. En este sentido, participaron 34 policías estatales y 30 motociclistas, quienes junto con seis unidades oficiales y dos ambulancias, garantizaron la seguridad y atención médica preventiva durante todo el evento.
