Centro Oncológico Estatal celebra 20 años
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca. El Centro
Oncológico Estatal “Dr. José Luis Barrera Franco”, perteneciente al Instituto
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), conmemoró su
vigésimo aniversario como referente en atención oncológica, formación médica y
desarrollo tecnológico en el país.
Durante estas dos décadas, el centro ha brindado atención a más de 37,500 pacientes, y actualmente mantiene en tratamiento o vigilancia a más de 21,000 personas. Su equipo médico ha crecido de 18 a 82 especialistas, reflejo del compromiso institucional con la salud y el bienestar de la población.
Desde su fundación, se han realizado cerca de 270,000
quimioterapias, 212,000 sesiones de radioterapia y casi 40,000 cirugías
oncológicas. Entre sus avances tecnológicos destacan equipos de última
generación como el PET-CT, SPECT-CT, un acelerador lineal de alta precisión y
el sistema Digni Cap, que ayuda a reducir la caída del cabello durante la
quimioterapia.
En el ámbito académico, el centro cuenta con tres programas
de posgrado, ha formado 12 generaciones de médicos especialistas y desarrollado
más de 60 ensayos clínicos. Como parte de los festejos, se llevó a cabo una
Jornada Académica con la participación de expertos nacionales e
internacionales.
“Este aniversario representa la consolidación de un modelo integral que combina ciencia, tecnología y humanidad. En oncología no solo se lucha contra la enfermedad, sino que se preserva la esperanza”, destacó el director del Centro, el Dr. Fidel García Millán.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión