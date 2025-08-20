miércoles, 20 de agosto de 2025

Centro Oncológico Estatal celebra 20 años


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca. El Centro Oncológico Estatal “Dr. José Luis Barrera Franco”, perteneciente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), conmemoró su vigésimo aniversario como referente en atención oncológica, formación médica y desarrollo tecnológico en el país.

Durante estas dos décadas, el centro ha brindado atención a más de 37,500 pacientes, y actualmente mantiene en tratamiento o vigilancia a más de 21,000 personas. Su equipo médico ha crecido de 18 a 82 especialistas, reflejo del compromiso institucional con la salud y el bienestar de la población.

Desde su fundación, se han realizado cerca de 270,000 quimioterapias, 212,000 sesiones de radioterapia y casi 40,000 cirugías oncológicas. Entre sus avances tecnológicos destacan equipos de última generación como el PET-CT, SPECT-CT, un acelerador lineal de alta precisión y el sistema Digni Cap, que ayuda a reducir la caída del cabello durante la quimioterapia.

En el ámbito académico, el centro cuenta con tres programas de posgrado, ha formado 12 generaciones de médicos especialistas y desarrollado más de 60 ensayos clínicos. Como parte de los festejos, se llevó a cabo una Jornada Académica con la participación de expertos nacionales e internacionales.

“Este aniversario representa la consolidación de un modelo integral que combina ciencia, tecnología y humanidad. En oncología no solo se lucha contra la enfermedad, sino que se preserva la esperanza”, destacó el director del Centro, el Dr. Fidel García Millán.

