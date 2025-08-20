Vinculan a proceso a “Lord Pádel” por tentativa de homicidio en Atizapán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Alejandro Germán “N”,
conocido públicamente como “Lord Pádel”, fue vinculado a proceso por tentativa
de homicidio tras un incidente ocurrido el pasado 19 de julio durante un
partido de pádel en Atizapán.
La juez de control que conoció del caso determinó la
vinculación a proceso del acusado, quien junto con su socio Othon “N”, su esposa
Karla “N” y su hijo Germán “N”, enfrenta cargos por agredir física y verbalmente
a Israel “N”. Según el Tribunal de Justicia del Estado de México, Alejandro
Germán “N” sometió en el suelo a la víctima mientras le profería amenazas de muerte.
La detención de “Lord Pádel” y su familia se efectuó en el
Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, durante la
audiencia, Alejandro Germán “N” y Othon “N” no se presentaron, amparados
legalmente para continuar el proceso en libertad.
El juzgado fijó un plazo de dos meses para el término de la
investigación complementaria, tiempo durante el cual se recabarán más pruebas y
testimonios para sustentar la acusación.
El caso ha generado gran atención pública debido a la
notoriedad del implicado y la violencia involucrada en el altercado, además de
videos difundidos a través de redes sociales.
Cabe mencionar que la audiencia se llevó a cabo sin la presencia de medios de comunicación, a petición de los abogados defensores de “Lord Padel”.
