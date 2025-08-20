miércoles, 20 de agosto de 2025

Vinculan a proceso a “Lord Pádel” por tentativa de homicidio en Atizapán


Vinculan a proceso a “Lord Pádel” por tentativa de homicidio en Atizapán

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Alejandro Germán “N”, conocido públicamente como “Lord Pádel”, fue vinculado a proceso por tentativa de homicidio tras un incidente ocurrido el pasado 19 de julio durante un partido de pádel en Atizapán.

La juez de control que conoció del caso determinó la vinculación a proceso del acusado, quien junto con su socio Othon “N”, su esposa Karla “N” y su hijo Germán “N”, enfrenta cargos por agredir física y verbalmente a Israel “N”. Según el Tribunal de Justicia del Estado de México, Alejandro Germán “N” sometió en el suelo a la víctima mientras le profería amenazas de muerte.

La detención de “Lord Pádel” y su familia se efectuó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, durante la audiencia, Alejandro Germán “N” y Othon “N” no se presentaron, amparados legalmente para continuar el proceso en libertad.

El juzgado fijó un plazo de dos meses para el término de la investigación complementaria, tiempo durante el cual se recabarán más pruebas y testimonios para sustentar la acusación.

El caso ha generado gran atención pública debido a la notoriedad del implicado y la violencia involucrada en el altercado, además de videos difundidos a través de redes sociales.

Cabe mencionar que la audiencia se llevó a cabo sin la presencia de medios de comunicación, a petición de los abogados defensores de “Lord Padel”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 