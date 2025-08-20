Pastor estadounidense es herido durante robo dentro de su casa en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En la
madrugada del sábado 16 de agosto, alrededor de las 3:00 a.m., un intento de
robo en un domicilio de la colonia Lomas de Tecamachalco dejó como saldo a un
pastor estadounidense herido de bala.
Tyler Wallis, de 57 años, presidente de la misión Ciudad de
México Oeste de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue
atacado por un intruso que ingresó con intención de robar. Durante el asalto,
el agresor disparó a Wallis, hiriéndolo en el abdomen.
Elizabeth Wallis, esposa del pastor de 54 años, resultó
ilesa y fue quien alertó de inmediato a sus familiares y a las autoridades.
La pareja se había mudado hace apenas dos meses a la Ciudad
de México para cumplir con su misión religiosa.
Tras el incidente, Tyler Wallis fue trasladado de emergencia
al Hospital Ángeles de Interlomas, donde su estado de salud se reporta como
estable y continúa en proceso de recuperación.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días confirmó el ataque a través de un comunicado oficial. En el texto, la institución aseguró estar en contacto con las autoridades mexicanas para dar seguimiento a la investigación y destacó que todos los demás misioneros en la zona se encuentran a salvo.
