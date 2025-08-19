Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez inauguran Unidad de Medicina Familiar No. 93 del IMSS en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La
presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de
México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron este lunes la reinauguración de la
Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), ubicada en Cerro Gordo, Ecatepec, la cual reabre sus puertas
tras haber resultado severamente dañada por el sismo de 2017.
El evento marcó un paso significativo en el fortalecimiento
del sistema de salud pública en la región, beneficiando directamente a miles de
derechohabientes mexiquenses que habían esperado años para contar nuevamente
con este servicio esencial.
Durante su intervención, la presidenta Sheinbaum subrayó la
importancia de recuperar y dignificar los espacios de atención médica como
parte del compromiso del gobierno con el bienestar social. “Por el bien de
todos, primero los pobres. La salud no es un privilegio, es un derecho”,
afirmó.
Por su parte, Gómez Álvarez reconoció el trabajo coordinado
entre los diferentes niveles de gobierno para lograr esta reapertura. “Los
gobiernos de la Cuarta Transformación estamos trabajando de la mano para que la
salud sea un beneficio real para todas y todos. Gracias, presidenta, por cuidar
de la salud de las y los mexiquenses”, expresó.
La UMF No. 93 ofrecerá consultas generales, servicios de medicina preventiva, control de enfermedades crónicas, vacunación y atención familiar, lo cual contribuirá a descongestionar otras unidades médicas del municipio y mejorará el acceso a la salud en una de las zonas con mayor densidad poblacional del país.
