Liberan a “Lord Padel” gracias a obtención de amparo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- El pasado 19 de
julio se registró una violenta agresión en un club de pádel ubicado en
Atizapán, donde resultó herido el instructor Israel Morales. De acuerdo con la
investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM),
los agresores fueron Alejandro “N”, conocido en redes sociales como “Lord
Pádel”; su hijo Germán “N”; y tres escoltas que lo acompañaban.
Durante la disputa, los atacantes golpearon al instructor,
mientras uno de los escoltas utilizó un arma de fuego para intimidar y un radio
como objeto de agresión. Tras el incidente, los implicados viajaron a Florida y
posteriormente a Alemania, siendo finalmente detenidos en Cancún el jueves pasado.
Posteriormente, fueron trasladados al penal de Tlalnepantla. En el operativo
también fue detenido Othón “N”, quien acompañaba a Alejandro.
Actualmente, Alejandro “N” y Othón “N” fueron puestos en
libertad provisional gracias a un amparo que les permite enfrentar su proceso
fuera de prisión, en espera de su primera audiencia. En contraste, Karla
Alejandra “N”, esposa de Alejandro, y Germán “N”, su hijo, permanecen recluidos
en el penal de Barrientos.
La FGJEM investiga a los involucrados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes en los juzgados de Tlalnepantla.
