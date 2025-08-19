Confrontación entre policías y grupo “300” deja un detenido un lesionado como saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Un
violento enfrentamiento se registró la tarde de ayer en el Fraccionamiento Los
Héroes, primera sección, cuando un grupo de más de 80 personas, presuntamente
integrantes de la organización "Los 300", irrumpió en un inmueble
previamente asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM).
El hecho inició cuando elementos de la Policía Municipal detectaron la presencia de varios sujetos dentro de una vivienda que contaba con sellos de aseguramiento colocados por la fiscalía mexiquense. Al intentar intervenir, los oficiales fueron agredidos con disparos de arma de fuego, piedras y palos por el grupo, en su intento por recuperar ilegalmente el inmueble y evitar detenciones.
Según informes, algunos de los agresores iban encapuchados y
actuaron de forma coordinada. Ante la magnitud del ataque, intervinieron
elementos del Grupo de Operaciones Especiales, la Fuerza de Tarea Ecatepec y la
Secretaría de Marina para contener al grupo agresor y restablecer el orden.
Además, se reportó a un civil herido por arma de fuego,
presuntamente alcanzado por fuego cruzado proveniente del grupo agresor, según
testigos. También se reportó la agresión a una elemento de la Policía
Municipal, aunque no se ha confirmado si resultó lesionada.
Durante el operativo fue detenido Diego “N”, acusado de violación de sellos oficiales y ocupación ilegal de un inmueble asegurado por el delito de despojo.
