Detienen a joven por presunta posesión de drogas en Los Héroes Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un joven
de 18 años en Los Héroes Tecámac, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre
presuntas actividades relacionadas con el narcomenudeo.
De acuerdo con el reporte oficial, una llamada anónima
indicó que un individuo intercambiaba bolsas sospechosas con otra persona
mientras fumaba marihuana. Al percatarse de la presencia policial, el
sospechoso arrojó una mariconera al suelo e intentó huir, lo que desencadenó
una breve persecución que culminó con su arresto.
El detenido fue identificado como Geylovit “N” de 18 años de
edad. Durante la inspección, las autoridades aseguraron ocho bolsas de plástico
con hierba seca con características similares a la marihuana, siete bolsas con
presunto cristal y una pipa de cerámica blanca.
El sujeto fue trasladado al centro de justicia correspondiente, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión