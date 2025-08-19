martes, 19 de agosto de 2025

Detienen a joven por presunta posesión de drogas en Los Héroes Tecámac


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un joven de 18 años en Los Héroes Tecámac, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre presuntas actividades relacionadas con el narcomenudeo.

De acuerdo con el reporte oficial, una llamada anónima indicó que un individuo intercambiaba bolsas sospechosas con otra persona mientras fumaba marihuana. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso arrojó una mariconera al suelo e intentó huir, lo que desencadenó una breve persecución que culminó con su arresto.

El detenido fue identificado como Geylovit “N” de 18 años de edad. Durante la inspección, las autoridades aseguraron ocho bolsas de plástico con hierba seca con características similares a la marihuana, siete bolsas con presunto cristal y una pipa de cerámica blanca.

El sujeto fue trasladado al centro de justicia correspondiente, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

