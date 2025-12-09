Se fuga “El Malandro” de penal de Tenancingo. Tenía condena por secuestro exprés
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tenancingo.- Andrés
Alejandro Olvera Murillo alias “El Malandro”, condenado a 60 años por secuestro
exprés, protagonizó una fuga del penal de Tenancingo Sur “El Salitre” el pasado
domingo. La ausencia del reo se detectó durante el pase de lista, cuando los
custodios notaron que no estaba en su celda.
Según versiones extraoficiales, una mujer habría colaborado
en el escape, y se presume que Olvera Murillo escaló una zona cercana a una
torre dentro del penal para lograr salir. La evasión ha encendido las alarmas
en la región y de inmediato se desplegó un operativo de búsqueda en los
alrededores. Las autoridades han alertado a los vecinos para que reporten cualquier
avistamiento del reo.
Por su parte, la administración del penal está bajo
investigación ya que se revisa la actuación del director y de los custodios de
guardia, quienes podrían haber incurrido en omisiones. Además, la supervisión
de mandos y personal del centro penitenciario está siendo evaluada mientras se
intenta reconstruir la versión oficial de la fuga.
Hasta ahora no se han registrado heridos ni daños personales, pero la preocupación persiste ante la libertad de un reo con una condena tan elevada. Las autoridades mantienen el operativo activo y han solicitado colaboración ciudadana para recapturar a “El Malandro”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión