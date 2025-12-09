martes, 9 de diciembre de 2025

Se fuga “El Malandro” de penal de Tenancingo. Tenía condena por secuestro exprés


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tenancingo.- Andrés Alejandro Olvera Murillo alias “El Malandro”, condenado a 60 años por secuestro exprés, protagonizó una fuga del penal de Tenancingo Sur “El Salitre” el pasado domingo. La ausencia del reo se detectó durante el pase de lista, cuando los custodios notaron que no estaba en su celda.

Según versiones extraoficiales, una mujer habría colaborado en el escape, y se presume que Olvera Murillo escaló una zona cercana a una torre dentro del penal para lograr salir. La evasión ha encendido las alarmas en la región y de inmediato se desplegó un operativo de búsqueda en los alrededores. Las autoridades han alertado a los vecinos para que reporten cualquier avistamiento del reo.

Por su parte, la administración del penal está bajo investigación ya que se revisa la actuación del director y de los custodios de guardia, quienes podrían haber incurrido en omisiones. Además, la supervisión de mandos y personal del centro penitenciario está siendo evaluada mientras se intenta reconstruir la versión oficial de la fuga.

Hasta ahora no se han registrado heridos ni daños personales, pero la preocupación persiste ante la libertad de un reo con una condena tan elevada. Las autoridades mantienen el operativo activo y han solicitado colaboración ciudadana para recapturar a “El Malandro”.

