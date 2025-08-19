martes, 19 de agosto de 2025

Muere tras intoxicarse en incendio por veladoras en Toluca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Durante la madrugada de este domingo, una mujer de 57 años perdió la vida tras registrarse un incendio en un altar de velas dentro de su casa en el fraccionamiento Sauces 4, Toluca.

La víctima identificada como María Isabel, fue encontrada dentro del baño, cuando presuntamente el fuego de unas velas habría generado un incendio del que no pudo escapar. Según un testigo cercano, quien informó a las autoridades, la mujer colocaba las velas para sus oraciones, lo que ocasionó la acumulación de humo.

María Isabel habitaba sola en su casa situada en Circuito Hacienda de San Diego, entre avenida Revolución y calle Paseo de las Haciendas.

Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento del incidente y el Ministerio Público, junto con un equipo forense, realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

