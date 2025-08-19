Muere tras intoxicarse en incendio por veladoras en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Durante la
madrugada de este domingo, una mujer de 57 años perdió la vida tras registrarse
un incendio en un altar de velas dentro de su casa en el fraccionamiento Sauces
4, Toluca.
La víctima identificada como María Isabel, fue encontrada
dentro del baño, cuando presuntamente el fuego de unas velas habría generado un
incendio del que no pudo escapar. Según un testigo cercano, quien informó a las
autoridades, la mujer colocaba las velas para sus oraciones, lo que ocasionó la
acumulación de humo.
María Isabel habitaba sola en su casa situada en Circuito
Hacienda de San Diego, entre avenida Revolución y calle Paseo de las Haciendas.
Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento del incidente y el Ministerio Público, junto con un equipo forense, realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.
