Conmemoran el CXI Aniversario de los Tratados de Teoloyucan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Rayón.- En una ceremonia
encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se conmemoró el CXI
aniversario de los Tratados de Teoloyucan, acuerdo histórico firmado el 13 de
agosto de 1914 que marcó el fin de la Revolución Constitucionalista y sentó las
bases del nuevo orden político en el país.
El acto tuvo lugar en el municipio de Rayón, dentro de las
instalaciones de la 22/a Zona Militar, y contó con la participación de
autoridades estatales, representantes de las Fuerzas Armadas y jóvenes soldados
que ofrecieron una reseña histórica del momento conmemorado.
En su mensaje, Delfina Gómez subrayó la importancia de la unidad nacional, el trabajo conjunto y el papel fundamental de las mujeres en el liderazgo público, haciendo eco del legado transformador de aquel periodo revolucionario.
En representación de los tres poderes del Estado, la
secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, también participó
en el acto, reconociendo los esfuerzos actuales por consolidar la paz y la
equidad en la entidad. Durante el evento se hizo mención de la presidenta de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del reconocimiento al liderazgo
femenino en los niveles más altos de gobierno.
Como parte de las actividades relacionadas, se llevó a cabo
la sesión número 475 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz,
en ella se destacó el trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas como una pieza
clave para mantener la seguridad y la gobernabilidad en el Estado de México.
Los Tratados de Teoloyucan fueron firmados el 13 de agosto de 1914 entre representantes del Ejército Constitucionalista y los mandos federales del régimen huertista, tras la renuncia de Victoriano Huerta. Estos acuerdos permitieron la entrada pacífica del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México y representaron el fin de una etapa sangrienta de la Revolución Mexicana. Su firma marcó el inicio de la reorganización del Estado bajo los ideales revolucionarios liderados por Venustiano Carranza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión