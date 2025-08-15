Los Bybys renuevan su leyenda con “Dejemos así las cosas” y un recorrido internacional histórico
En el pulso inquebrantable de la música romántica latina,
hay nombres que no se apagan con el paso de los años, sino que se encienden con
cada nuevo capítulo. Los Bybys, leyenda viva de la cumbia romántica, regresan a
los escenarios con el estreno de su sencillo “Dejemos así las cosas”, un tema
que, fiel a su esencia, promete calar hondo en el alma de quienes han hecho de
sus canciones la banda sonora de amores y despedidas.
Este lanzamiento llega en un momento de plenitud artística
para la agrupación, tras haber conquistado Europa en una gira que los llevó por
más de 15 ciudades y que dejó cinco fechas con entradas agotadas. Madrid,
Barcelona, Valencia, Ibiza y Bilbao fueron testigos de noches en las que la
nostalgia y el baile se fundieron en un mismo latido, mientras que Bérgamo e
incluso Londres se rindieron a la calidez de su música. Allí, la comunidad
latina y amantes del género romántico tropical se reunieron para celebrar un
repertorio que ha sabido cruzar mares sin perder su raíz.
Ahora, con el eco europeo aún vibrando, Los Bybys anuncian
su retorno triunfal a Sudamérica, un territorio que han recorrido por más de
tres décadas y con el que mantienen un lazo indestructible. Para este
septiembre, la agrupación llevará su música a Buenos Aires, Tucumán, Salta,
Jujuy, La Rioja, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero, entre otras ciudades
argentinas, sumando alrededor de 14 fechas que harán de esta gira un nuevo
capítulo de su historia con el público de la región. Paraguay se suma también
al mapa de este recorrido, con presentaciones que serán confirmadas en los
próximos días.
El sencillo “Dejemos así las cosas” llega acompañado de su
videoclip, y condensa en pocos minutos la intensidad emocional que ha hecho de
Los Bybys un referente indiscutible. Es una canción que no solo habla de amores
que se apagan, sino de la madurez con la que se aprende a dejarlos ir, envuelta
en los acordes inconfundibles de su cumbia romántica. Porque si hay una bandera
que ondea desde hace décadas en este género, lleva el nombre de Los Bybys.
La magnitud del legado de Los Bybys se vuelve aún más
evidente cuando se recuerda que, desde su formación en Tequixquiac en 1991, la
banda ha celebrado clásicos imborrables como “Llorar, llorar, llorar”, “Corazón
barato” y “En tus manos”, canciones que se cuentan entre sus mayores éxitos y
que aún hoy resuenan en cada rincón donde la cumbia romántica se hace sentir.
En cada nota, en cada verso, Los Bybys siguen tendiendo puentes entre generaciones, llevando su música desde México hasta los rincones más lejanos del planeta. Y así, mientras su nuevo sencillo empieza a conquistar corazones, la leyenda continúa escribiéndose, con el inconfundible pulso de la cumbia romántica que les pertenece por derecho propio.
