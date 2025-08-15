viernes, 15 de agosto de 2025

Los Bybys renuevan su leyenda con “Dejemos así las cosas” y un recorrido internacional histórico


En el pulso inquebrantable de la música romántica latina, hay nombres que no se apagan con el paso de los años, sino que se encienden con cada nuevo capítulo. Los Bybys, leyenda viva de la cumbia romántica, regresan a los escenarios con el estreno de su sencillo “Dejemos así las cosas”, un tema que, fiel a su esencia, promete calar hondo en el alma de quienes han hecho de sus canciones la banda sonora de amores y despedidas.

Este lanzamiento llega en un momento de plenitud artística para la agrupación, tras haber conquistado Europa en una gira que los llevó por más de 15 ciudades y que dejó cinco fechas con entradas agotadas. Madrid, Barcelona, Valencia, Ibiza y Bilbao fueron testigos de noches en las que la nostalgia y el baile se fundieron en un mismo latido, mientras que Bérgamo e incluso Londres se rindieron a la calidez de su música. Allí, la comunidad latina y amantes del género romántico tropical se reunieron para celebrar un repertorio que ha sabido cruzar mares sin perder su raíz.

Ahora, con el eco europeo aún vibrando, Los Bybys anuncian su retorno triunfal a Sudamérica, un territorio que han recorrido por más de tres décadas y con el que mantienen un lazo indestructible. Para este septiembre, la agrupación llevará su música a Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero, entre otras ciudades argentinas, sumando alrededor de 14 fechas que harán de esta gira un nuevo capítulo de su historia con el público de la región. Paraguay se suma también al mapa de este recorrido, con presentaciones que serán confirmadas en los próximos días.

El sencillo “Dejemos así las cosas” llega acompañado de su videoclip, y condensa en pocos minutos la intensidad emocional que ha hecho de Los Bybys un referente indiscutible. Es una canción que no solo habla de amores que se apagan, sino de la madurez con la que se aprende a dejarlos ir, envuelta en los acordes inconfundibles de su cumbia romántica. Porque si hay una bandera que ondea desde hace décadas en este género, lleva el nombre de Los Bybys.

La magnitud del legado de Los Bybys se vuelve aún más evidente cuando se recuerda que, desde su formación en Tequixquiac en 1991, la banda ha celebrado clásicos imborrables como “Llorar, llorar, llorar”, “Corazón barato” y “En tus manos”, canciones que se cuentan entre sus mayores éxitos y que aún hoy resuenan en cada rincón donde la cumbia romántica se hace sentir.

En cada nota, en cada verso, Los Bybys siguen tendiendo puentes entre generaciones, llevando su música desde México hasta los rincones más lejanos del planeta. Y así, mientras su nuevo sencillo empieza a conquistar corazones, la leyenda continúa escribiéndose, con el inconfundible pulso de la cumbia romántica que les pertenece por derecho propio.

