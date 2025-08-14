Sobrevuela dron estadounidense municipios mexiquenses para tareas de vigilancia, confirma García Harfuch
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Bravo.- Un
dron modelo MQ-9B Guardian, de fabricación estadounidense, sobrevoló la tarde
de ayer el municipio de Valle de Bravo y Tejupilco a una altitud de 24,000
pies, en el marco de una operación de vigilancia aérea solicitada por
autoridades mexicanas, según afirmaron.
El aparato, que no portaba armamento, permaneció en el espacio aéreo mexicano durante varias horas, y su misión fue confirmada oficialmente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El vuelo tuvo como punto de despegue los Estados Unidos,
aunque no se especificó desde qué base aérea partió. Tampoco se detallaron los
motivos específicos de la operación de vigilancia, aunque se indicó que la
solicitud fue hecha por instancias mexicanas, en el contexto de una
colaboración bilateral en materia de seguridad.
El MQ-9B Guardian es un dron de largo alcance, diseñado
principalmente para operaciones de vigilancia marítima y terrestre. Aunque
puede ser armado, en este caso voló sin ningún tipo de armamento de acuerdo con
la información proporcionada.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han dado más detalles sobre los objetivos o resultados del sobrevuelo, pero el hecho ha generado comentarios en redes sociales y entre habitantes de la zona, donde no es común la presencia de aeronaves extranjeras.
