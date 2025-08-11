Gobierno mexiquense impulsa estrategia integral anticorrupción
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con
el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), destacó
los avances en materia de transparencia y combate a la corrupción durante la
firma del Convenio de Colaboración y Coordinación en Transparencia y Combate a
la Corrupción, suscrito con los 125 municipios mexiquenses.
El evento contó con la participación del Consejero Jurídico
del Estado, Jesús George Zamora; el Secretario General de Gobierno, Horacio
Duarte Olivares (representado); la Secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar
Gil, y la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SAEMM, Claudia
Margarita Hernández Flores.
Entre los objetivos principales del convenio se encuentran
la prevención y erradicación de la corrupción, el fortalecimiento de la
transparencia, y el uso responsable de los recursos públicos, mediante acciones
como auditorías municipales, evaluaciones de confianza, blindaje electoral y
contraloría social.
Durante su intervención, Jesús George Zamora afirmó que “Sí
es posible hacer bien las cosas desde dentro del gobierno… esa es la visión de nuestra
Gobernadora: una administración confiable, abierta y participativa.”
Por su parte, Claudia Margarita Hernández Flores subrayó “Estamos
reconociendo esfuerzos coordinados en la prevención, detección y sanción de
actos de corrupción”
Finalmente, se anunció la Segunda Edición del Premio y Distintivo Anticorrupción, que reconocerá a entes públicos estatales, municipales, así como al sector empresarial y social, reafirmando el compromiso del Estado de México con la transparencia y la legalidad.
