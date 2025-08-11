lunes, 11 de agosto de 2025

Gobierno mexiquense impulsa estrategia integral anticorrupción


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), destacó los avances en materia de transparencia y combate a la corrupción durante la firma del Convenio de Colaboración y Coordinación en Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito con los 125 municipios mexiquenses.

El evento contó con la participación del Consejero Jurídico del Estado, Jesús George Zamora; el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares (representado); la Secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, y la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SAEMM, Claudia Margarita Hernández Flores.

Entre los objetivos principales del convenio se encuentran la prevención y erradicación de la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia, y el uso responsable de los recursos públicos, mediante acciones como auditorías municipales, evaluaciones de confianza, blindaje electoral y contraloría social.

Durante su intervención, Jesús George Zamora afirmó que “Sí es posible hacer bien las cosas desde dentro del gobierno… esa es la visión de nuestra Gobernadora: una administración confiable, abierta y participativa.”

Por su parte, Claudia Margarita Hernández Flores subrayó “Estamos reconociendo esfuerzos coordinados en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción”

Finalmente, se anunció la Segunda Edición del Premio y Distintivo Anticorrupción, que reconocerá a entes públicos estatales, municipales, así como al sector empresarial y social, reafirmando el compromiso del Estado de México con la transparencia y la legalidad.

