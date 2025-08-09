Controlan fuga en toma clandestina de huachicol en Axapusco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Axapusco.- Una fuga
de combustible de grandes proporciones se registró este sábado en la comunidad
de Jaltepec, municipio de Axapusco, Estado de México, como resultado de una
toma clandestina en el ducto México–Tuxpan de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El incidente generó una columna de combustible que alcanzó más
de 8 metros de altura, lo que obligó a las autoridades a suspender el servicio
eléctrico en la zona por motivos de seguridad e vitar una explosión.
Personal especializado de PEMEX se trasladó al sitio para
trabajar en el control de la fuga y proceder con el sellado del ducto afectado.
Hasta el momento, la paraestatal no ha informado sobre afectaciones mayores ni
sobre el volumen exacto del combustible derramado.
Para garantizar la seguridad de la población, elementos de
la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano resguardan el área, evitando el
paso a civiles y colaborando en las labores de contención.
De acuerdo con los reportes preliminares, no se han
registrado personas detenidas en relación con esta toma clandestina, aunque las
investigaciones continúan.
Paralelo, autoridades han exhortado a la población a mantenerse alejada de la zona.
