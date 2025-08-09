sábado, 9 de agosto de 2025

Controlan fuga en toma clandestina de huachicol en Axapusco


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Axapusco.- Una fuga de combustible de grandes proporciones se registró este sábado en la comunidad de Jaltepec, municipio de Axapusco, Estado de México, como resultado de una toma clandestina en el ducto México–Tuxpan de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El incidente generó una columna de combustible que alcanzó más de 8 metros de altura, lo que obligó a las autoridades a suspender el servicio eléctrico en la zona por motivos de seguridad e vitar una explosión.

Personal especializado de PEMEX se trasladó al sitio para trabajar en el control de la fuga y proceder con el sellado del ducto afectado. Hasta el momento, la paraestatal no ha informado sobre afectaciones mayores ni sobre el volumen exacto del combustible derramado.

Para garantizar la seguridad de la población, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano resguardan el área, evitando el paso a civiles y colaborando en las labores de contención.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se han registrado personas detenidas en relación con esta toma clandestina, aunque las investigaciones continúan.

Paralelo, autoridades han exhortado a la población a mantenerse alejada de la zona.

