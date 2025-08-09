ISSEMYM realiza su primera procuración de órganos en el Hospital Regional Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Hospital
Regional Toluca del ISSEMYM realizó por primera vez una procuración de órganos
con infraestructura propia, gracias a una licencia permanente otorgada por la
COFEPRIS tras un proceso de gestión de dos años. En la intervención
participaron más de diez especialistas, incluyendo cirujanos, anestesiólogos y
personal de enfermería, bajo la coordinación del Dr. Vicente Cardona Infante,
Coordinador Institucional de Trasplantes.
El donador fue un hombre de 39 años con diagnóstico de muerte encefálica, internado en el Centro Médico ISSEMYM “Lic. Arturo Montiel Rojas”. Con autorización de su familia, se procuraron dos riñones, un hígado y dos córneas, beneficiando a cinco pacientes.
Uno de los riñones se trasplantó
en el mismo ISSEMYM y el otro fue enviado al Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ixtapaluca. El hígado fue trasladado por vía aérea al Hospital
General de México con apoyo del Grupo Relámpagos del Estado de México. Las
córneas fueron destinadas a pacientes en lista de espera.
La intervención contó con el respaldo del Centro Nacional y Estatal de Trasplantes, el Servicio de Urgencias del Estado de México, la Dirección de Atención a la Salud y la Coordinación de Servicios de Salud del ISSEMYM, así como del equipo directivo del hospital. Este hecho histórico fortalece los programas de trasplante y donación, promueve la conciencia sobre su importancia y refleja el compromiso institucional con la solidaridad, la eficiencia y la excelencia médica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión