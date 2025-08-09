Rescatan a bebé abandonado en la vía pública de Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.-Un bebé de
aproximadamente tres meses de edad fue rescatado tras ser abandonado en la vía
pública sobre la Avenida Nacional, informaron autoridades locales.
El hallazgo se dio gracias a una alerta emitida por el
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C7i)
municipal, que movilizó a elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito. Personal
de Protección Civil, Bomberos y Rescate Urbano de Ecatepec acudieron
rápidamente al lugar para atender la situación.
El menor, un niño vestido con pantalón y playera amarillos,
camiseta, pañal y calcetines, fue encontrado sin lesiones aparentes y con
signos vitales estables. Policías municipales resguardaron la zona para
garantizar la seguridad durante el operativo.
Tras su rescate, el bebé fue trasladado de inmediato al
Hospital Las Américas, donde ingresó al área de pediatría para recibir
valoración médica y cuidados especializados.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del abandono y localizar a los responsables.
