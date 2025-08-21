Delfina Gómez inaugura rehabilitación de unidad deportiva en Acambay
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acambay.- La
gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega
oficial de la rehabilitación de la Unidad Deportiva “Juan del Mazo López” en el
municipio de Acambay, una obra que representó una inversión de 27 millones de
pesos y beneficiará a más de 8,490 mexiquenses.
Con una intervención total de 44,388 metros cuadrados, la obra incluyó la renovación de canchas de futbol profesional, futbol siete, futbol rápido, usos múltiples, una pista de atletismo, alberca, baños, caseta de vigilancia, andadores, zona de juegos infantiles, palapas y luminarias solares.
Durante el evento, Gómez Álvarez destacó el impacto social y
económico del proyecto “Ahora con esta modernización 8 mil 490 mexiquenses
tienen la oportunidad de convivir sanamente y los jóvenes de practicar algún
deporte... Aquí se generaron 576 empleos directos e indirectos y también se
reactivó la economía y se va a volver a reactivar.”, comentó.
La gobernadora subrayó que esta obra busca contribuir a la
reconstrucción del tejido social, promover valores como la disciplina y el
trabajo en equipo, y fomentar el esparcimiento familiar y la reactivación de la
economía local.
Durante el evento, también se contó con la presencia de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, y Angélica Colín Pacheco, Presidenta Municipal de Acambay.
