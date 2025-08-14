Desde un motociclista siendo arrastrado por el agua hasta un socavón: Lluvias dejan afectaciones en municipios mexiquenses
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. La tarde de ayer se registraron fuertes lluvias que provocaron severas afectaciones en diversos municipios del Estado de México, principalmente en Ecatepec y Tlalnepantla. En la colonia Almárcigo Norte, Ecatepec, un tramo de 12 metros de una barda perimetral colapsó debido a la acumulación de agua, afectando particulares.
En distintas zonas del municipio, el nivel del agua alcanzó hasta los 30 centímetros, mientras que en el paso subterráneo de La Palma se reportó una acumulación de hasta 80 centímetros, lo que afectó gravemente la circulación vehicular. La Clínica 68 IMSS Ecatepec también resultó con daños por inundaciones que afectaron su operatividad.
En la colonia Granjas Villa de Guadalupe, la policía municipal acordonó un socavón de gran tamaño en el que un camión cayó parcialmente, sin que se reportaran personas lesionadas.
Por otro lado, en Tlalnepantla, un espectacular se desplomó sobre un automóvil a causa de los fuertes vientos, aunque no se ha informado sobre víctimas.
Durante la tormenta en la zona de Tulpetlac, un repartidor fue arrastrado por la corriente en avenida México. Testigos que se encontraban en el lugar lograron intervenir y rescatarlo, evitando una posible tragedia. Las autoridades continúan atendiendo los reportes ciudadanos y evaluando los daños en las zonas más afectadas.
