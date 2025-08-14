Vinculan a proceso a presuntos secuestradores de Fernandito, niño asesinado por una deuda de mil pesos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. La Paz.- El
secuestro y asesinato de Fernandito, un niño de cinco años en la colonia Ejidal
El Pino tras una deuda de mil pesos, generó gran revuelta a través de diversos
medios, tras esto, autoridades confirmaron la detención y vinculación a proceso
de tres personas presuntamente implicadas en el crimen.
Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio de 2025, cuando
Lilia “N” y Ana Lilia “N” acudieron al domicilio de la madre del menor para
exigir el pago de una deuda de mil pesos. Al no obtener el dinero,
presuntamente amenazaron con llevarse al niño y, junto con Carlos “N”, quien
las esperaba en la esquina, se lo llevaron por la fuerza.
Durante los días siguientes la madre intentó recuperar a su
hijo, recibiendo versiones contradictorias sobre su paradero. Fue hasta el 4 de
agosto que presentó una denuncia formal. Ese mismo día, el cuerpo del menor fue
hallado sin vida, oculto en el domicilio de los presuntos responsables.
Tras las investigaciones, el Poder Judicial giró una orden
de aprehensión que fue cumplimentada el 11 de agosto. El 13 de agosto, un juez
vinculó a proceso a Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” por el delito de
secuestro que causó la muerte del menor.
Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva, y se
otorgaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Las
penas por este delito podrían alcanzar hasta 140 años de prisión.
Las autoridades recuerdan que las personas señaladas deben ser consideradas inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión