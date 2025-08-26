Detienen a 10 por el asesinato de niña de 12 años en Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Una niña de
12 años fue asesinada el pasado 11 de agosto dentro de su casa en la comunidad
de San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco. De acuerdo con las autoridades,
el ataque fue perpetrado por un grupo armado que buscaba a un familiar de la
menor relacionado con actividades de narcomenudeo.
Según la investigación encabezada por la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de
Seguridad estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal,
el crimen fue por un ajuste de cuentas entre grupos criminales. El objetivo era
un hombre que vendía droga de forma independiente, y habitante de la misma casa.
La tarde del 11 de agosto, un grupo armado arribó al
inmueble en tres vehículos, un Honda, un Renault y una motocicleta. Testigos
afirman que los agresores preguntaron por el hombre, y al no encontrarlo, entraron
por la fuerza y abrieron fuego, causando la muerte de la pequeña.
Elementos de Seguridad Pública de Chalco encontraron el
cuerpo sin vida de la niña en el lugar de los hechos.
Tras esto, las autoridades detuvieron a 10 personas el 12 de
agosto en el mismo municipio. Entre los aprehendidos se encuentra César Jair
“N”, alias “El Güero”, identificado como líder de la célula criminal; además de
Francisco “N”, Marco Antonio “N”, Juan Carlos “N”, Maximiliano “N”, Arturo “N”,
Felipe “N”, José de Jesús “N”, Xóchitl “N”, Nancy Elizabeth “N
Los detenidos fueron identificados mediante videos de
cámaras de videovigilancia que captaron los vehículos utilizados en el ataque.
Además, se les decomisaron envoltorios con droga. La Fiscalía descartó que el
crimen tuviera relación con deudas personales o conflictos familiares.
Todos los implicados fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.
