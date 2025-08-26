Detienen a dos por ataque a menor en Zumpango
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- Una menor
de edad resultó gravemente lesionada tras recibir disparos de arma de fuego al
interior de su casa ubicada en la colonia Nuevo Paseos de San Juan. Los hechos
ocurrieron cuando tres individuos ingresaron al domicilio y realizaron varias
detonaciones.
La menor fue alcanzada por los disparos y trasladada de
emergencia a un hospital de la zona, donde permanece en estado grave.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) detuvieron a dos de los presuntos responsables, identificados
como Hugo Edgar “N” y Rodolfo “N”, quienes ya fueron ingresados al Centro
Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente y puestos a disposición
de un juez. Un tercer implicado continúa prófugo.
A los detenidos se les imputa el delito de homicidio en
grado de tentativa. El juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva y
otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación
complementaria.
Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible robo como móvil del ataque, aunque no se descarta que el inmueble esté relacionado con la venta de narcóticos.
