martes, 26 de agosto de 2025

Detienen a dos por ataque a menor en Zumpango


Detienen a dos por ataque a menor en Zumpango

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- Una menor de edad resultó gravemente lesionada tras recibir disparos de arma de fuego al interior de su casa ubicada en la colonia Nuevo Paseos de San Juan. Los hechos ocurrieron cuando tres individuos ingresaron al domicilio y realizaron varias detonaciones.

La menor fue alcanzada por los disparos y trasladada de emergencia a un hospital de la zona, donde permanece en estado grave.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a dos de los presuntos responsables, identificados como Hugo Edgar “N” y Rodolfo “N”, quienes ya fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente y puestos a disposición de un juez. Un tercer implicado continúa prófugo.

A los detenidos se les imputa el delito de homicidio en grado de tentativa. El juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible robo como móvil del ataque, aunque no se descarta que el inmueble esté relacionado con la venta de narcóticos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 