Detienen al “Crack” en Chinconcuac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chiconcuac.- En un
operativo conjunto del Mando Unificado Oriente, autoridades lograron la
detención de José Luis “N”, alias “Crack”, señalado como probable generador de
violencia en la región. La captura se llevó a cabo tras un enfrentamiento donde
el detenido atacó a los oficiales con disparos de arma de fuego.
Durante el aseguramiento del inmueble, se incautaron
diversos indicios entre los que destacan cinco bolsas plásticas, 361 cigarros y
78 envoltorios con aparente marihuana, 294 envoltorios con sustancia tipo
cristal, 676 empaques plásticos con presunta cocaína en piedra y polvo,
armamento diverso, equipo táctico, y tres vehículos, incluyendo un Jeep Cherokee
blindado.
Participaron en el operativo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y Guardia Nacional (GN).
