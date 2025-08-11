Detienen a mujer por asesinato de ex pareja en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Laura Aline
“N” por su probable participación en el homicidio calificado de un hombre, su
ex pareja sentimental, ocurrido el pasado 28 de julio en un domicilio de la
calle Adolfo Ruiz Cortines, en Naucalpan.
Según la investigación, seis individuos ingresaron al
inmueble, donde Laura Aline “N” presuntamente ordenó privar de la vida a la
víctima. La agresión incluyó golpes con un arma de fuego, la cual fue entregada
a uno de los cómplices que disparó contra el hombre, causándole la muerte. El
cuerpo fue abandonado en la vía pública y los agresores huyeron.
Tras el hallazgo del cadáver, la Fiscalía inició las
diligencias correspondientes, identificando a la mujer como probable
responsable. Se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, que fue ejecutada
en Naucalpan. Laura Aline “N” fue ingresada al Centro Penitenciario de
Tlalnepantla, vinculada a proceso y enfrenta prisión preventiva durante el plazo
de dos meses para la investigación complementaria.
La FGJEM recuerda que la detenida se presume inocente hasta que un juez dictamine sentencia condenatoria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión