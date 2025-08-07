Detienen a cuatro por delitos contra la salud en Ixtapaluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- Como
resultado de los trabajos de prevención del delito impulsados por el Mando
Unificado Zona Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM) lograron la detención de cuatro personas presuntamente
involucradas en delitos contra la salud, durante un operativo implementado en
la colonia San Buenaventura, Ixtapaluca.
El aseguramiento tuvo lugar en el filtro de seguridad
instalado en las vialidades de Paseo San Buenaventura y la Carretera Federal
México-Puebla, donde oficiales marcaron el alto a un vehículo Chevrolet Corsa,
color blanco, en el cual viajaban cuatro personas. Tras una revisión
preventiva, se encontraron 12 empaques transparentes que contenían hierba verde
seca con características propias de la marihuana.
Los detenidos fueron identificados como Hugo “N” (49 años), Alexis “N” (18 años), Miguel “N” (18 años) y José “N” (23 años). A todos se les informó sobre sus derechos y el motivo de su detención, siendo trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación legal conforme a derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión