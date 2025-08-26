VIDEO: En menos de un minuto asaltan a trailero en Tultitlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- Un video
que circula en redes sociales ha causado gran indignación entre los usuarios,
luego de mostrar el violento asalto a un trailero en el Circuito Exterior
Mexiquense, a la altura del municipio de Tultitlán.
De acuerdo con las imágenes difundidas del pasado viernes,
el conductor del tráiler se encontraba estacionado cuando fue sorprendido por
tres hombres que rompieron los vidrios de la unidad y lo sacaron por la fuerza.
El ataque ocurrió a plena luz del día y sin que interviniera ninguna autoridad. Hasta el momento, no se ha informado si el chofer resultó herido o si se ha presentado una denuncia formal ante las autoridades.
