Detienen a dos por robo con violencia en Tianguistenco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tianguistenco.-
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la
policía municipal de Tianguistenco detuvieron a dos personas presuntamente
responsables de un robo con violencia registrado en las oficinas del Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte, ubicadas sobre la avenida Nicolás Bravo,
en la colonia Centro.
De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron
cuando los delincuentes ingresaron al inmueble y con cuchillo en mano
amenazaron a una persona para despojarla amenazarla y poder ingresar al
inmueble. Gracias a una alerta inmediata y a los patrullajes preventivos que se
realizaban en la zona, los cuerpos de seguridad acudieron al lugar y lograron
la detención de los sospechosos.
Los detenidos fueron identificados como David “N”, de 38 años, y Liliana “N”, de 27 años. Ambos fueron asegurados en flagrancia y presentados ante la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.
