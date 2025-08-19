martes, 19 de agosto de 2025

Detienen a dos por robo con violencia en Tianguistenco


Detienen a dos por robo con violencia en Tianguistenco

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tianguistenco.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía municipal de Tianguistenco detuvieron a dos personas presuntamente responsables de un robo con violencia registrado en las oficinas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, ubicadas sobre la avenida Nicolás Bravo, en la colonia Centro.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron cuando los delincuentes ingresaron al inmueble y con cuchillo en mano amenazaron a una persona para despojarla amenazarla y poder ingresar al inmueble. Gracias a una alerta inmediata y a los patrullajes preventivos que se realizaban en la zona, los cuerpos de seguridad acudieron al lugar y lograron la detención de los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como David “N”, de 38 años, y Liliana “N”, de 27 años. Ambos fueron asegurados en flagrancia y presentados ante la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 