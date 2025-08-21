Detienen dos por transportar bolsas con perros muertos en Cuatitlán Izcalli
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.-
En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Estatal de México (SSEM), fueron
detenidos dos sujetos por transportar bolsas que presuntamente contenían
caninos sin vida.
Los hechos ocurrieron en la calle Quetzal, colonia El Tical,
cuando los elementos interceptaron una camioneta Dodge RAM, marca Chrysler,
conducida por Daniel Iván “N” e Israel “N”. Al inspeccionar el vehículo, se
localizaron varias bolsas plásticas negras que desprendían un fuerte olor
fétido y de las cuales se filtraba un líquido, lo que alertó a los uniformados.
Al ser cuestionados, ambos individuos indicaron que los
perros sin vida serían despostados en un sitio no especificado, lo que generó
sospechas y dio pie a una investigación por probable maltrato animal.
El vehículo, las bolsas y su contenido quedaron asegurados y
puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien inició la
carpeta de investigación correspondiente. Además, un perito en veterinaria
realiza análisis para determinar la condición de los caninos.
La Fiscalía gestionó con la Unidad de Atención y Bienestar
Animal del municipio la posible cremación inmediata de los cuerpos, en caso de
confirmarse la presencia de perros dentro de los indicios asegurados.
Cabe destacar que Daniel Iván “N” e Israel “N” son considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión