Inauguran Unidad Deportiva en Tejupilco

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Jocotitlán.- Con una
inversión de 22.3 millones de pesos, Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del
Estado de México inauguró la nueva Unidad Deportiva Santiago Casandejé, en
Tejupilco; una obra de 23,000 metros cuadrados que, aseguran, beneficiará
directamente a las comunidades indígenas mazahua y otomí del municipio.
El proyecto incluye cancha de futbol, cancha multiusos, trotapista, vestidores, gradas, sistema de iluminación, mobiliario urbano, andadores, estacionamiento y una caseta de vigilancia.
En total, se habrían generado 1,924 empleos directos e
indirectos durante su construcción, según informes.
Durante la ceremonia de apertura, Gómez Álvarez destacó el alcance social del proyecto asegurando que “Esta obra y todos los beneficios no se logran por una persona, se logra por la suma de esfuerzos, empezando por nuestro gobierno federal, por ello con mucho orgullo venimos a entregarles esta unidad, que sabemos la utilizarán de la mejor manera para desarrollar sus actividades físicas”.
