Detienen a dos presuntos narcomenudistas armados en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Dos
hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado
de México (SSEM), en coordinación con la Policía Municipal de Naucalpan y el
Mando Unificado Zona Oriente, durante un operativo de vigilancia en la colonia
San José de los Leones Segunda Sección.
Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Mazapil y
Gualterio, donde los uniformados detectaron a dos sujetos con actitud
sospechosa a bordo de un vehículo Nissan Tiida gris. Al percatarse de la
presencia policial, los individuos intentaron huir, pero fueron interceptados
tras una breve persecución.
Durante la inspección protocolaria, se les aseguró una
pistola calibre 9 mm con cargador y cartuchos útiles, además de 234 envoltorios
con sustancia granulada con características de cocaína en piedra, 38
envoltorios con sustancia similar a la cocaína, y cuatro teléfonos celulares.
Los detenidos, identificados como Fernando “N” de 23 años y
Luis “N” de 42, fueron informados de sus derechos y trasladados al Ministerio
Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.
Se les imputan delitos por posible narcomenudeo, portación de arma de fuego.
