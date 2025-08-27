Protestas en Neza: exigen justicia por víctimas de violencia y desaparición
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.-
Defensores de derechos humanos y familiares de víctimas bloquearon las calles
López Mateos y Chimalhuacán como parte de una protesta que se mantiene frente a
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ubicada cerca del
Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.
Los manifestantes exigen justicia en tres casos que han
conmocionado a la comunidad: Fernandito, asesinado tras una deuda de la madre
de mil pesos; Mateo, quien desapareció después de ser entregado a su familiar;
y Diego Alejandro, joven que perdió la vida en su secundaria.
Con estas acciones, los familiares y activistas buscan
visibilizar la impunidad y la falta de respuestas efectivas por parte de las
autoridades en estos casos, así como demandar acciones concretas para
garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos en la región,
asegurando no han recibido respuesta por parte de la Fiscalía mexiquense.
El bloqueo vial generó afectaciones al tránsito en la zona,
causando que usuarios de líneas del Mexibús tuvieran que abandonar el
transporte y caminar, mientras que las autoridades de la FGJEM mantienen
diálogo abierto con los manifestantes para atender sus demandas.
Aproximadamente a las 12:30 am fueron liberadas las vialidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión