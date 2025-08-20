miércoles, 20 de agosto de 2025

Detienen a hombre y aseguran camioneta con mercancía ilegal en Nicolás Romero


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nicolás Romero.- En un operativo conjunto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal aseguraron una camioneta y presunta mercancía ilícita en la manzana 006 de la colonia Lomas del Río, además de resguardar un predio donde se realizaban actividades sospechosas.

Durante el aseguramiento, fue detenido un hombre identificado como Hugo “N” de 27 años, quien fue sorprendido descargando productos y colocándolos dentro de un inmueble. El detenido no pudo acreditar la legal tenencia de la mercancía, por lo que se le presume posible encubrimiento por receptación.

Cabe destacar que en el mismo sitio, el pasado 24 de noviembre de 2024, se llevó a cabo un decomiso de cajas con insumos clínicos y medicamentos embalados y remarcados, lo que añade antecedentes sobre actividades ilegales en ese predio.

Tras ser informado de sus derechos, Hugo “N” fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público para que se defina su situación legal.

