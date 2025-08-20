Detienen a hombre y aseguran camioneta con mercancía ilegal en Nicolás Romero
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nicolás Romero.- En
un operativo conjunto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y
la Policía Municipal aseguraron una camioneta y presunta mercancía ilícita en
la manzana 006 de la colonia Lomas del Río, además de resguardar un predio
donde se realizaban actividades sospechosas.
Durante el aseguramiento, fue detenido un hombre
identificado como Hugo “N” de 27 años, quien fue sorprendido descargando
productos y colocándolos dentro de un inmueble. El detenido no pudo acreditar
la legal tenencia de la mercancía, por lo que se le presume posible encubrimiento
por receptación.
Cabe destacar que en el mismo sitio, el pasado 24 de
noviembre de 2024, se llevó a cabo un decomiso de cajas con insumos clínicos y
medicamentos embalados y remarcados, lo que añade antecedentes sobre
actividades ilegales en ese predio.
Tras ser informado de sus derechos, Hugo “N” fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público para que se defina su situación legal.
