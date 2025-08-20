Lo detienen por asesinato de su propia madre en Cuautitlán Izcalli

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.-
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Bruno
“N”, señalado como probable responsable del homicidio de su madre, una mujer de
65 años, en hechos ocurridos el pasado siete de agosto en un inmueble de la
colonia San Francisco Tepojaco.
De acuerdo con las investigaciones, madre e hijo se
encontraban en una vivienda cuando iniciaron una discusión. Durante el
altercado, Bruno “N” presuntamente agredió físicamente a la mujer y
posteriormente la atacó con un objeto punzocortante, lo que le provocó la
muerte. Tras el crimen, el implicado huyó del lugar.
La Fiscalía mexiquense fue informada de los hechos e inició
de inmediato las diligencias correspondientes. Con los datos obtenidos, se
solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión, la cual fue otorgada
y ejecutada por elementos de la Policía de Investigación.
Bruno “N” fue localizado y detenido en la misma región, y
posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la
zona. Quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica
en las próximas audiencias.
Cabe recordar que el imputado debe ser considerado inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra.
