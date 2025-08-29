VIDEO: Asaltan papelería en Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- A plena luz
del día y frente una niña que compraba sus útiles escolares, dos delincuentes
asaltaron una papelería en las calles de Chalco.
El incidente, que ocurrió a plena luz del día, fue
registrado por cámaras de videovigilancia y compartido en redes sociales,
generando molestia entre los pobladores, asegurando cómo ser posible pasen esos
actos en pleno centro de Chalco y en horas donde se supone los elementos
policiales se encuentran más activos.
De acuerdo con los reportes, dos hombres ingresaron al
establecimiento simulando ser clientes. Sin embargo, en cuestión de segundos
sacaron armas de fuego y amenazaron tanto al personal como a los presentes.
Exigieron el dinero de la caja registradora y despojaron de objetos de valor a
quienes se encontraban en el lugar.
Entre las víctimas se encontraba una madre acompañada de su hija menor de edad, quienes estaban preparando el material escolar próximo al inicio del ciclo escolar. La menor presenció el asalto, lo que le provocó una fuerte crisis nerviosa, al igual que a otros clientes que se encontraban en el establecimiento en ese momento.
