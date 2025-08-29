viernes, 29 de agosto de 2025

VIDEO: Asaltan papelería en Chalco

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- A plena luz del día y frente una niña que compraba sus útiles escolares, dos delincuentes asaltaron una papelería en las calles de Chalco.

El incidente, que ocurrió a plena luz del día, fue registrado por cámaras de videovigilancia y compartido en redes sociales, generando molestia entre los pobladores, asegurando cómo ser posible pasen esos actos en pleno centro de Chalco y en horas donde se supone los elementos policiales se encuentran más activos.

De acuerdo con los reportes, dos hombres ingresaron al establecimiento simulando ser clientes. Sin embargo, en cuestión de segundos sacaron armas de fuego y amenazaron tanto al personal como a los presentes. Exigieron el dinero de la caja registradora y despojaron de objetos de valor a quienes se encontraban en el lugar.

Entre las víctimas se encontraba una madre acompañada de su hija menor de edad, quienes estaban preparando el material escolar próximo al inicio del ciclo escolar. La menor presenció el asalto, lo que le provocó una fuerte crisis nerviosa, al igual que a otros clientes que se encontraban en el establecimiento en ese momento.

