jueves, 7 de agosto de 2025

EdoMéx: Confirman aumento en pasaje de transporte público pero sin fecha ni precio


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- El gobierno del Estado de México confirmó que habrá un aumento en la tarifa del transporte público, aunque aún no se ha definido ni el monto exacto ni la fecha de aplicación.

Ricardo Delgado Reynoso, subsecretario de Movilidad, informó en conferencia de prensa que el ajuste tarifario es necesario debido a que desde hace siete años no se ha modificado el costo del pasaje, a pesar del incremento en los costos operativos del sector.

Actualmente, en el Estado de México se realizan alrededor de 18 millones de viajes diarios, y la mayoría de los usuarios realiza más de dos viajes en unidades, por lo que cualquier alza significativa podría afectar severamente en sus bolsillos.

De acuerdo con autoridades, se han realizado mesas de diálogo con líderes transportistas, quienes han propuesto un aumento de hasta 4 pesos, argumentando la falta de recursos para renovar unidades y mejorar el servicio. El objetivo, según Delgado Reynoso, es encontrar un equilibrio que permita apoyar al sector sin afectar significativamente a los usuarios.

La decisión final será tomada por la gobernadora Delfina Gómez en los próximos días.

