EdoMéx: Confirman aumento en pasaje de transporte público pero sin fecha ni precio
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- El gobierno del
Estado de México confirmó que habrá un aumento en la tarifa del transporte
público, aunque aún no se ha definido ni el monto exacto ni la fecha de
aplicación.
Ricardo Delgado Reynoso, subsecretario de Movilidad, informó
en conferencia de prensa que el ajuste tarifario es necesario debido a que
desde hace siete años no se ha modificado el costo del pasaje, a pesar del
incremento en los costos operativos del sector.
Actualmente, en el Estado de México se realizan alrededor de
18 millones de viajes diarios, y la mayoría de los usuarios realiza más de dos
viajes en unidades, por lo que cualquier alza significativa podría afectar
severamente en sus bolsillos.
De acuerdo con autoridades, se han realizado mesas de
diálogo con líderes transportistas, quienes han propuesto un aumento de hasta 4
pesos, argumentando la falta de recursos para renovar unidades y mejorar el
servicio. El objetivo, según Delgado Reynoso, es encontrar un equilibrio que
permita apoyar al sector sin afectar significativamente a los usuarios.
La decisión final será tomada por la gobernadora Delfina Gómez en los próximos días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión