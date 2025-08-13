Evacuan a familia tras deslave por lluvias en Tlalnepantla
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- Un deslave en la calle Legión de Halcón, colonia Lázaro Cárdenas 3ª Sección, provocó la evacuación de seis adultos y un menor, luego de que una barda colapsara debido a las intensas lluvias que afectaron diversos municipios del Estado de México.
La caída de la barda, que formaba parte de una vivienda, se
debió a que los materiales con los que fue construida no resistieron la fuerza
del clima. No se reportaron personas lesionadas durante el incidente, aunque al
menos tres viviendas resultaron afectadas.
Protección Civil municipal acudió rápidamente al lugar para
realizar la evacuación preventiva y garantizar la seguridad de los afectados.
Las autoridades continúan en alerta por las condiciones climáticas y recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles emergencias relacionadas con las lluvias.
