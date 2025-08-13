miércoles, 13 de agosto de 2025

Voces de la Ausencia. Feminicidio infantil: el vergonzante recuento de 2025


"Nos hemos acostumbrado a la violencia, y eso no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa."

—Isaac Asimov, humanista y escritor, maestro de la ciencia ficción.

Desde 2016 nos hemos dado a la tarea de realizar el vergonzoso recuento del feminicidio infantil. La mayoría de la gente se centra en uno o dos casos al año, dejando en la invisibilidad al resto de nuestras bebas, niñas y adolescentes asesinadas en manos de su círculo más cercano: padres, padrastros, madres, vecinos, abuelos, abuelas, tíos, primos.

Desde entonces, lo redactamos, nos pronunciamos. Una y otra vez. Si no paramos la saña, las edades de las víctimas van a ser, cada vez más pequeñas. También lo hemos dicho: los asesinos serán cada vez más menores.

Lo grave de esos casos donde los feminicidas son menores, es que solamente pagarán, a lo mucho, cinco años. Si el sistema de justicia penal realmente rehabilitara a estos asesinos, sería fantástico reintegrarlos; lamentablemente, y siendo muy claros, eso es una fantasía.

En 2020, Braulio, un menor de edad, intentó asesinar a su mamá, además violó y asesinó a sus dos hermanitas de 12 y 7 años de edad, en Tecámac, Estado de México. La sentencia es de cinco años. El juez le hizo saber que merecía condena de por vida, por todo lo que les hizo a las niñas. Las torturó, las abusó sexualmente, las asesinó, y dejó muerta en vida a Erika, quien escribió unas líneas para sus hijas y otras para el asesino de sus hijas. Carta a Braulio, su hijo, asesino de sus dos niñas

Reflexionando: ¿usted cree que Braulio se haya rehabilitado? ¿A qué cree que saldrá?

Desde hace unos meses, Erika, madre de Yiyari y Dianita, no ha vuelto a tener contacto con nosotros, y eso nos preocupa profundamente. Ojalá mi percepción sea incorrecta. Espero, sinceramente, estar equivocada.

Del 1 de enero al 31 de julio de 2025; hemos documentado 35 feminicidios infantiles. Ese día registramos el caso más reciente.

Aquí, el recuento vergonzante de este año.

1 de enero en Xiutetelco, Puebla

Por la tarde, los habitantes del municipio localizaron el cuerpo sin vida de una bebé, aparentemente recién nacida. De acuerdo con los primeros reportes, su pequeño cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa negra, tirada a un costado de la banqueta sobre la carretera Teziutlán–Perote. Nunca se supo quién la arrojó así, como basura.

10 de enero, Tijuana, Baja California

Alison, de dos años, fue llevada por Vania Alondra y Alejandro a la Clínica 18 del IMSS, ubicada en la colonia El Laurel. Dijeron que, al intentar despertarla, la niña no respondía. La pequeña presentaba signos evidentes de violencia: moretones, golpes y la ausencia de uñas en sus manos y pies. El personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales, y tras constatar la gravedad de las lesiones, notificó de inmediato a la Fiscalía de Baja California.

Vania Alondra y su padrastro, Alejandro, fueron detenidos y vinculados a proceso por feminicidio.

12 de enero, Cuautlancingo, Puebla

Génesis Mei Ling Rodríguez Xicoténcatl, de 10 años, salió a jugar con sus amiguitos. La pequeña vivía con su mamá y su abuelita, quienes, al ver que no regresaba, interpusieron una denuncia por su desaparición. Desde ese primer momento, vecinos y familiares comenzaron su búsqueda.

El 14 de enero, su cuerpecito fue localizado por las autoridades en un inmueble ubicado en la Primera Privada del Barrio Alto, en el mismo municipio.

La mañana del 15 de enero, la esposa de Luis Ángel, cuya identidad no ha trascendido, informó a las autoridades el crimen que cometió su pareja. Según declaraciones de la mujer, su esposo violó y asesinó presuntamente a la pequeña.

Antes de escapar, el presunto feminicida de Génesis Mei Ling dejó sus restos en la puerta de su departamento en Cuautlancingo, Puebla. El 20 de enero, Luis Ángel, se entregó a las autoridades en San Pedro Cholula, Puebla. Fue vinculado al proceso por el feminicidio de la pequeña.

16 de enero, San Fernando, Tamaulipas

Haitari Nexlin fue reportada como desaparecida por su familia el 22 de diciembre de 2024. Días después, su cuerpo fue hallado entre unos matorrales en un terreno baldío ubicado en la calle Julián Carrillo, colonia Loma Alta, a tan solo dos calles de su domicilio.

Hasta el día de hoy, las autoridades no han dado con los responsables de este horrendo crimen.

24 de enero, Ecatzingo, Estado de México

La Fiscalía de Feminicidios del Estado de México fue notificada del fallecimiento de Anita, una niña de seis años.El personal médico del hospital, ubicado en el Barrio San José, detectó signos evidentes de violencia en el cuerpo de la menor. La madre había dicho que notó que su hija no reaccionaba, por lo que la llevó al nosocomio.

Tras las primeras investigaciones, el 30 de enero, Yesenia “N”, de 24 años, y Brandon “N”, de 19, fueron detenidos por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de la menor.

29 de enero, Mineral de la Reforma, Hidalgo

Estrella Joselin, de 15 años, fue reportada como desaparecida el 17 de enero en Mineral de la Reforma, Hidalgo. El 29 de enero, su cuerpo sin vida fue localizado debajo de un montículo de rocas en un terreno baldío de la colonia San Lunes, en Mineral de la Reforma, informaron las autoridades de la Fiscalía.

El principal sospechoso es su novio, también menor de edad. El presunto responsable fue detenido el 10 de febrero. La aprehensión fue confirmada por Francisco Fernández Hasbun, encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), quien no dio mayores detalles al respecto.

6 de febrero, Ciudad Juárez, Chihuahua

En la colonia Libertad, fue localizado el cuerpo de una bebé de pocos meses, semi enterrada en el cruce de las calles Coral y Feldespato. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico. Hasta el momento, no se ha dado con los responsables de este crimen.

13 de febrero, Huauchinango, Puebla

Fueron rescatados dos menores de edad que sufrían maltrato familiar y se encontraban abandonados. Al ser resguardados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y canalizados a la autoridad ministerial, informaron sobre el fallecimiento de una de sus hermanas.

Los menores relataron que Silvia Angélica, su madre, y Abraham, su padrastro, violentaban continuamente a la pequeña Lluvia Yareni de 8 años. Los menores informaron que los miserables les ordenaron a los hermanitos de la menor de edad enterrarla en su mismo domicilio. Las autoridades solicitaron un cateo, mismo que se realizó en la calle Colón del Barrio de San Juan de Huauchinango, en el domicilio de la familia. La niña se encontraba reportada como desaparecida desde hace tres meses.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva contra Silvia Angélica “N” y Abraham “N. Las investigaciones han arrojado que, la niña Lluvia Yareni era víctima de abuso infantil por parte de su mamá y su padrastro. Los hermanos detallaron que la menor murió a manos de la pareja.

19 de febrero, Tijuana, Baja California

El hallazgo de una bebé sin vida se reportó minutos antes de las 10:00 de la mañana frente a una tienda SIX ubicada en la avenida Aquiles Serdán, esquina con Calle 17, en la colonia Libertad. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpecito y la necropsia indicó que la recién nacida murió a causa de “heridas por mecanismo punzocortante en cráneo, tórax y abdomen”.

La madre de la niña, Adriana de 27 años, se entregó en la comandancia de la Policía Municipal en la delegación de Playas de Tijuana después de tirar el cuerpo de la bebé. Durante su declaración contó que el 16 de noviembre de 2024, mientras se bañaba, se dio cuenta de que había expulsado a la bebé y que, al intentar cortar el cordón umbilical con un cuchillo, la lesionó.

Detalló que guardó el cuerpo en el refrigerador y luego lo sacó para arrojarlo en la calle, ya que debía entregar la casa donde vivía para que fuera rentada a otra persona.

La insensible fue vinculada a proceso por feminicidio.

El 3 de marzo, una tragedia sacudió a la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Luego de una discusión, una adolescente de 17 años apuñaló a su hermana de solo 13 años, en el interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento residencial Españita.

La adolescente fue detenida por la Fiscalía. Se desconocen mayores detalles, ya que las autoridades se mostraron herméticas ante este crimen.

10 de marzo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Luego de no saber nada de Liliana y Keyla, la madre de Lili acudió a su domicilio para saber que ambas estuvieran bien. Sin embargo, al ingresar encontró a su hija de 27 años con cuatro meses de gestación y a su nieta de 8 años, apuñaladas dentro de su departamento ubicado en la calle Andador, Cornalina y Tanzanita, en el fraccionamiento Real del Sol.

El 13 de marzo, las autoridades, cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Arath F. por el doble feminicidio. El 18 de marzo fue vinculado a proceso por el doble crimen que estremeció al Estado de Jalisco.

También el 10 de marzo

Jade “N”, caminaba en compañía de su hermano, en la colonia Órganos, en las inmediaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), ubicado en la Calle Manuel J. Aguirre y Calle De la Unidad, del municipio de Teocaltiche, Jalisco. Dos sujetos a bordo de una moto llegaron al lugar, la menor se acercó a ellos y sorpresivamente uno de ellos le disparó, dejándola herida de muerte.

El presunto asesino era otro menor de edad. Fue detenido y vinculado al proceso en mayo de 2025.

13 de marzo, Mapastepec, Chiapas

Perla Alison Velázquez Vázquez fue reportada como desaparecida. La pequeña de 9 años salió a la escuela, pero nunca llegó. Perlita fue localizada entre la colonia Simón Bolívar y Ruiz Cortinas, en el municipio de Mapastepec.

El 22 de marzo, justo el día de su cumpleaños, familiares, conocidos y pobladores de La Victoria, San José y Pantaleón Domínguez, se reunieron para informar que el cuerpo de la niña había sido hallado en la carretera que conecta Simón Bolívar con Ruiz Cortines, en el paraje Malpaso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas logró la vinculación a proceso de tres personas por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido contra la pequeña.

Irene, Valentín y Benito permanecen en prisión, a la espera del inicio del juicio. Sin embargo, la familia ha denunciado desde el primer momento la ausencia de Rolando, a quien señalan como el presunto autor intelectual. Según los padres de la niña, este sujeto, cercano a la familia, habría planeado todo.

27 de marzo, Córdoba, Veracruz

La mamá y el padrastro de Alondra, de 7 años, llegaron con la niña a bordo de un taxi al Hospital Yanga Córdoba. La pequeña presentaba múltiples golpes en su cuerpo, por lo que los médicos notificaron a la Fiscalía del Estado. Rubén de Jesús, padrastro de la niña, y Asela, madre de Alondra, fueron retenidos por las autoridades para deslindar responsabilidades.

La investigación reveló que la niña fue golpeada severamente por el padrastro frente a la madre, quien no intervino para detenerlo, dentro de su domicilio en la comunidad San Matías, Los Mangos, en Córdoba, Veracruz. Ambos fueron vinculados a proceso por el atroz feminicidio de Alondra.

Vecinos denunciaron que sabían que la niña era golpeada sistemáticamente por su padrastro y madre, y que ya habían hecho denuncias ante el DIF, pero ignoraron las solicitudes de ayuda para la pequeña.

6 de abril, Tijuana, Baja California

Tras una supuesta caída, Majori, una bebé de siete meses, y su hermana gemela fueron trasladadas al Hospital General de la Zona Este, según declararon la madre y el padrastro.

La madrugada del 7 de abril, los médicos detectaron múltiples golpes en Majori, incluyendo traumatismo craneoencefálico y heridas en el cuerpo, principalmente en el rostro. El personal médico notificó a las autoridades y, tras confirmar que ambas bebitas eran víctimas de maltrato por parte de Cecilia y Jorge Armando, los dos fueron detenidos y vinculados a proceso. La otra bebé quedó bajo resguardo de las autoridades.

19 de abril, en San Juan Chamula, Chiapas

Daisy Guadalupe de 14 años, y su hermana mayor, Rosa Valeria, fueron halladas asesinadas a balazos en un camino de terracería cercano a la comunidad de Cruz Obispo I, en el municipio mencionado; así lo informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llave Abarca.

La investigación reveló que ambas salieron el viernes 18 y abordaron un vehículo manejado por Vicente, quien supuestamente tenía una relación con Rosa Valeria. Diversas diligencias permitieron localizar el vehículo y el arma con la que fueron asesinadas. Vicente fue detenido en colaboración con la Fiscalía de Tabasco, en Huimanguillo, Tabasco, y vinculado a proceso en Chiapas.

2 de mayo en Altamira, Tamaulipas

Aitana, de 2 años, fue asesinada en su domicilio. Michelle Denis P., madre de la menor, señaló que durante la madrugada un hombre desconocido había entrado a su domicilio con la intención de robar. Presuntamente, al ser descubierto, el sujeto “atacó” a la bebé con un arma blanca.

Según versiones, trasladaron a la bebé a la Cruz Roja, base norte, sin embargo, llegó sin vida. Las autoridades iniciaron las investigaciones, mismas que revelaron que la menor fue asfixiada con una almohada y presentaba diversas lesiones visibles en su cuerpo que no correspondían a una actividad reciente.

En la necropsia se encontraron indicios de abuso sexual, lo que activó las alarmas de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos Contra Mujeres por Razones de Género (FENNAM) en Tamaulipas.

Por ello, solicitaron órdenes de aprehensión contra los padres de la bebé. El 4 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado ejecutó la orden de aprehensión contra Daniel H. y Michelle Denis P. Ambos quedaron vinculados a proceso por el feminicidio y la violación de Aitana.

14 de mayo, Monterrey, Nuevo León

Al interior de una vivienda ubicada en calles de la colonia CROC, fue golpeada brutalmente una pequeña de 3 años, lo que le generó la muerte.

El dictamen pericial científico emitido por un médico forense adscrito al SEMEFO de la Fiscalía del Estado, las lesiones a la víctima le produjeron la muerte por contusión profunda del abdomen, informó la Fiscalía de la entidad, por medio de un comunicado.

El 18 de mayo, la fiscalía ejecutó la orden de aprehensión por el feminicidio de la inocente. Luis Javier, padrastro de la niña, fue detenido y vinculado al proceso.

15 de mayo, en la Colonia San Mateo, Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Brandon Osvaldo, se quedó al “cuidado” de su hija, una bebita de solamente tres meses de edad. Más tarde, la bebecita fue trasladada a un hospital general en el municipio de Cuautitlán, pero ingresó sin signos vitales. El personal médico notificó a las autoridades, quienes iniciaron la investigación correspondiente; de estos hechos fue notificada la Fiscalía, por lo que se abrió la indagatoria necesaria.

De acuerdo con las pruebas periciales, se estableció que la menor falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, además de presentar síndrome de Kempe, también conocido como síndrome del niño maltratado.

Las autoridades recabaron las pruebas necesarias para solicitar la orden de aprehensión contra Brandon, misma que ya fue ejecutada. El sujeto se encuentra en espera del inicio del juicio.

27 de mayo, Durango

Se reportó el hallazgo de dos cuerpos. La llamada fue realizada por la hermana de la menor. La madre de la víctima fue quien descubrió el crimen.

Sury tenía 16 años y Jesús Margarito González Siqueiros, de 23 años, eran padres de una pequeña de un año. La investigación arrojó que el miserable asesinó a Sury para suicidarse posteriormente.

¿Qué hacía una niña con un hombre que le llevaba siete años, considerando la edad de la bebé? Tenía 15 años cuando se embarazó. Muy grave. Ojalá se revise a fondo este tipo de casos.

30 de mayo, Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán

Se reportó a las autoridades un hecho de violencia en una privada del fraccionamiento Gran San Fe. Los vecinos denunciaron gritos provenientes de la casa donde vivían los padres y dos niños. La víctima fue Violeta, de 6 años.

Al arribar la policía, una mujer salió corriendo del domicilio. La enfermera que cuidaba al otro niño de la pareja señaló que la pareja la encerró para evitar que reportara lo ocurrido. Al entrar, la policía encontró al padre sentado con la pequeña en sus piernas, llena de golpes en el cuerpo y el rostro. También estaba presente la madrastra de la niña.

Durante una manifestación se reveló que la madre de Violeta había presentado reiteradamente pruebas ante la jueza Rita Elvira Ortiz Noh; lamentablemente, la ignoró. Durante dos años, la madre intentó recuperar a la niña de las manos violentas de Luis Alberto, padre de Violeta, y Estefanía, su madrastra. El hombre le negaba el derecho a ver a la pequeña.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán informó que Violeta murió por violencia familiar, víctima de feminicidio, y que presentaba huellas de constantes maltratos. Luis Alberto N. y su pareja Estefanía N. ya fueron vinculados a proceso por feminicidio agravado, violencia familiar y privación ilegal de la libertad.

8 de junio, Nueva Rosita, Coahuila

El 8 de junio en Nueva Rosita, Coahuila, desapareció Brisa Izela Castellanos Márquez, una niña de 12 años. Luego de una intensa búsqueda, su cuerpo se localizó sin vida el 17 de junio en un paraje despoblado del ejido Santa María, municipio de San Juan de Sabinas, cerca de un río conocido como “La Minita”.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Brisa fue víctima de violencia sexual y posteriormente degollada. Su cuerpo presentaba signos de violencia extrema y ya se encontraba en avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo.

Luis “N” y María Elisa “N”, señalados como presuntos responsables del feminicidio de la menor Brisa Izela, fueron vinculados a proceso por el crimen.

13 de junio, Morelia, Michoacán,

De acuerdo con las autoridades del Estado, Jorge y Daniela, de 12 y 10 años de edad, fueron asfixiados en un hotel, al sur de la ciudad. Los inocentes se localizaron hasta el 17 de junio. La madre de los pequeños, Ana Christian, abandonó el hotel el 16 de junio.

Días después, la madre fue localizada, hospedada en otro hotel al momento de su detención. Presentaba lesiones cortantes en un antebrazo. La Fiscalía informó que eran autolesiones, con la intención de suicidarse, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención.

El 14 de julio, luego de recibir atención médica y una vez recuperada, fue detenida y trasladada al Centro de Reinserción Social. Se vinculó al proceso el 24 de julio.

27 de junio, Xonacatlán, Estado de México

Natalia, una joven de apenas 14 años, desapareció el pasado 27 de junio en el municipio de Xonacatlán, en el Estado de México. El 1 de julio, cuatro días después de su desaparición, fue localizada sin vida en el municipio de Otzolotepec. Con el avance de la investigación, se estableció que un adolescente de 15 años habría privado de la vida a la víctima al asfixiarla, y luego abandonó el cuerpo de Natalia en el lugar donde fue encontrada asesinada.

El menor ya fue detenido y vinculado al proceso judicial. Una vez más, a lo mucho, cinco años de sentencia.

3 de julio, Chimalhuacán, Estado de México

La abuela de dos niñas de 2 y 4 años acudió el 3 de julio a la casa donde vivía su hija Sofía, madre de las niñas, y Brayan, el padrastro, en la calle Villa Guerrero, esquina con la cerrada Loma Bonita, en Chimalhuacán, Estado de México; con la intención de llevarse a las niñas para festejar el cumpleaños de la niña mayor. Al no ver a la pequeña Leticia, cuestionó a la madre, la cual mintió todo el tiempo diciendo que se la había llevado su papá.

La abuela preocupada se llevó a la niña mayor y descubrió el infierno al darse cuenta de que la inocente estaba llena de moretones. Al preguntarle, la pequeña le dijo que Brayan la golpeaba frente a la hiena de su madre, y que habían asesinado a Leti. Su cuerpo lo enterraron debajo del sillón de la sala. Las autoridades confirmaron que la menor murió de traumatismo craneoencefálico.

Los miserables ya habían escapado del lugar. Tras llevarse a cabo el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recabó datos de prueba y solicitó a la autoridad judicial librar orden de aprehensión en contra del padrastro y madre de la víctima.

Días después, los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, detuvieron a Bryan Jesús 'N' y Sofía 'N', quienes serán investigados por el delito de feminicidio en agravio de la pequeña Leti.

En el siguiente caso, evitaré toda la información que se reveló y, desde mi punto de vista, no debió ser revelada por la Fiscal del Estado de Baja California: Ma. Elena Andrade Ramírez.

1 de julio, San Quintín, Baja California

Keila Nicole desapareció el 1 de julio en la comunidad de El Rosario, al sur de San Quintín, Baja California. Al ver que no regresaba, la familia interpuso la denuncia correspondiente. Lamentablemente, Keila Nicole, de 13 años, fue localizada asesinada en un paraje. Cristian, su asesino, es un menor de 16 años, quien ya fue detenido y vinculado a proceso.

La saña con la que le arrebató la vida no tiene palabras. Es preocupante que, por las leyes de este país, este criminal apenas pueda recibir una sentencia máxima de cinco años. Indignante.

5 de julio, Hermosillo, Sonora

Meredith y Madelin, gemelas de 9 años, y Karla, de 11 años, fueron localizadas abrazadas bajo un árbol, asesinadas. A la altura del kilómetro 7 de la carretera 36, en la Comisaría Miguel Alemán, se encontraron los cuerpos de las menores en avanzado estado de descomposición, presentaban heridas de arma de fuego y signos evidentes de violencia.

Las pequeñas eran hijas de Cristina, quien fue localizada también asesinada un día antes, a unos kilómetros de donde estaban sus hijas. Todas fueron asesinadas a balazos.

El presunto multifeminicida, José Antonio, pareja sentimental de Cristina, fue localizado y detenido el 6 de julio, y vinculado a proceso por el cuádruple feminicidio.

19 de julio, Hidalgo del Parral, Chihuahua

El 19 de julio, en las inmediaciones de la presa Parral, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, Génesis y Yeyly de 5 y 9 años, fueron localizadas junto a su padre Jesús Omar, dentro de un vehículo.

Las primeras líneas de investigación de la Fiscalía de Chihuahua sugieren que el padre habría asesinado a sus hijas antes de quitarse la vida. “Las investigaciones realizadas hasta el momento indican que hay relación con un tema de custodia familiar y la sustracción de menores, así como de feminicidio y suicidio”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

24 de julio, Cunduacán, Tabasco

Noemí, de 16 años, fue asesinada por el crimen organizado para sembrar miedo en Tabasco. Es un caso estremecedor de violencia criminal que ha sacudido a la población, la menor fue secuestrada, torturada y asesinada.

Noemí, originaria de Cumuapa primera sección, en Cundacán, se encontraba desaparecida desde días antes del hallazgo. Días después, la víctima fue identificada por sus familiares.

La adolescente fue secuestrada en la comunidad Libertad, después fue torturada y decapitada. De acuerdo con medios locales, Noemí habría estado embarazada cuando se cometió el crimen.

El resto del cuerpo se localizó en un tambo de plástico que flotaba en el río Samaria, también en Cunduacán, en circunstancias que continúan bajo investigación.

¿Cuántas veces vamos a leer que padres, padrastros, asesinan a sus pequeñas?

¿Cuántas madres serán cómplices de esos crímenes?

¿Cuántos adolescentes más asesinarán a quien confió en ellos y, sin más, a sangre fría les arrebatan la vida?

¿Realmente se rehabilita a los adolescentes que han llegado a cometer crímenes horribles?

Y ahora van a ser utilizadas para generar miedo a la población.

Hay mucho por hacer. Como sociedad, tenemos una corresponsabilidad con nuestras niñas y niños. Y, como mencioné en mi libro, #ConLasNiñasNOyTampocolosNiños.

Deberíamos también exigir a los legisladores que realmente cumplan con su función y nos representen a todos, pero más a los pequeños; que dejen de usar el dolor para golpearse unos a otros políticamente y que se pongan a trabajar en leyes para proteger a nuestros bebés.

Cierra los ojos y recuerda a esa niña o niño que eras, que a pesar del tiempo aún vive dentro de ti. Imagina que estás siendo aterrorizado por los gritos del adulto que debería cuidarte, que eres azotado porque no dejas de llorar. Estás siendo violada para satisfacer los bajos instintos de un criminal que te usará para desecharte después como basura. Cierra los ojos, no dejes que, entre el ruido, dejes de justificar a los agresores.

Los días de la niñez tranquila se han acabado. Sí, antes pasaba, pero las calles, escuelas y casas eran más seguras. No es que se vean más ahora, es que generaciones atrás algo se rompió en la sociedad, algo muy grave sucedió y debemos reconocerlo para poder rectificar.

Hoy es día de NO callarnos y ayudar, de sentir vergüenza, de que en lugar de seguir alardeando en redes sociales vayamos a abrazar, vigilar y cuidar a los niños y niñas que siguen vivos.

No lloremos, actuemos. ¿Cómo? Empujando, exigiendo a las autoridades, metiéndonos en “asuntos que no nos corresponden”, alzando la voz, porque con esas acciones puedes salvar muchas vidas y, sobre todo, puedes detonar que nuestra sociedad por fin entienda que no depende solo de las autoridades, que es una responsabilidad compartida, porque la chingada nos está cargando a todos y, peor, a nuestro más grande tesoro.

P.D. A diferencia de las historias que contamos en este espacio, estas columnas donde hablamos de estos pequeños son investigaciones y seguimientos que desde FridaGuerrera llevamos a cabo. La intención siempre es buscar justicia; no publicamos sus rostros para evitar que sean usados para revictimizarles. Lo hacemos con todo el amor y respeto con el que siempre hemos trabajado en nuestras redacciones.

@FridaGuerrera @vocesDLAusencia

