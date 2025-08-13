Voces de la Ausencia. Feminicidio infantil: el vergonzante recuento de 2025

"Nos hemos acostumbrado a la violencia, y eso no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa."
—Isaac Asimov, humanista y escritor, maestro de la ciencia
ficción.
Desde 2016 nos hemos dado a la tarea de realizar el
vergonzoso recuento del feminicidio infantil. La mayoría de la gente se centra
en uno o dos casos al año, dejando en la invisibilidad al resto de nuestras
bebas, niñas y adolescentes asesinadas en manos de su círculo más cercano:
padres, padrastros, madres, vecinos, abuelos, abuelas, tíos, primos.
Desde entonces, lo redactamos, nos pronunciamos. Una y otra
vez. Si no paramos la saña, las edades de las víctimas van a ser, cada vez más
pequeñas. También lo hemos dicho: los asesinos serán cada vez más menores.
Lo grave de esos casos donde los feminicidas son menores, es
que solamente pagarán, a lo mucho, cinco años. Si el sistema de justicia penal
realmente rehabilitara a estos asesinos, sería fantástico reintegrarlos;
lamentablemente, y siendo muy claros, eso es una fantasía.
En 2020, Braulio, un menor de edad, intentó asesinar a su
mamá, además violó y asesinó a sus dos hermanitas de 12 y 7 años de edad, en
Tecámac, Estado de México. La sentencia es de cinco años. El juez le hizo saber
que merecía condena de por vida, por todo lo que les hizo a las niñas. Las
torturó, las abusó sexualmente, las asesinó, y dejó muerta en vida a Erika,
quien escribió unas líneas para sus hijas y otras para el asesino de sus hijas.
Carta a Braulio, su hijo, asesino de sus dos niñas
Reflexionando: ¿usted cree que Braulio se haya rehabilitado?
¿A qué cree que saldrá?
Desde hace unos meses, Erika, madre de Yiyari y Dianita, no
ha vuelto a tener contacto con nosotros, y eso nos preocupa profundamente.
Ojalá mi percepción sea incorrecta. Espero, sinceramente, estar equivocada.
Del 1 de enero al 31 de julio de 2025; hemos documentado 35
feminicidios infantiles. Ese día registramos el caso más reciente.
Aquí, el recuento vergonzante de este año.
1 de enero en Xiutetelco, Puebla
Por la tarde, los habitantes del municipio localizaron el
cuerpo sin vida de una bebé, aparentemente recién nacida. De acuerdo con los
primeros reportes, su pequeño cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa negra,
tirada a un costado de la banqueta sobre la carretera Teziutlán–Perote. Nunca
se supo quién la arrojó así, como basura.
10 de enero, Tijuana, Baja California
Alison, de dos años, fue llevada por Vania Alondra y
Alejandro a la Clínica 18 del IMSS, ubicada en la colonia El Laurel. Dijeron
que, al intentar despertarla, la niña no respondía. La pequeña presentaba
signos evidentes de violencia: moretones, golpes y la ausencia de uñas en sus
manos y pies. El personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales, y
tras constatar la gravedad de las lesiones, notificó de inmediato a la Fiscalía
de Baja California.
Vania Alondra y su padrastro, Alejandro, fueron detenidos y
vinculados a proceso por feminicidio.
12 de enero, Cuautlancingo, Puebla
Génesis Mei Ling Rodríguez Xicoténcatl, de 10 años, salió a
jugar con sus amiguitos. La pequeña vivía con su mamá y su abuelita, quienes,
al ver que no regresaba, interpusieron una denuncia por su desaparición. Desde
ese primer momento, vecinos y familiares comenzaron su búsqueda.
El 14 de enero, su cuerpecito fue localizado por las
autoridades en un inmueble ubicado en la Primera Privada del Barrio Alto, en el
mismo municipio.
La mañana del 15 de enero, la esposa de Luis Ángel, cuya
identidad no ha trascendido, informó a las autoridades el crimen que cometió su
pareja. Según declaraciones de la mujer, su esposo violó y asesinó
presuntamente a la pequeña.
Antes de escapar, el presunto feminicida de Génesis Mei Ling
dejó sus restos en la puerta de su departamento en Cuautlancingo, Puebla. El 20
de enero, Luis Ángel, se entregó a las autoridades en San Pedro Cholula,
Puebla. Fue vinculado al proceso por el feminicidio de la pequeña.
16 de enero, San Fernando, Tamaulipas
Haitari Nexlin fue reportada como desaparecida por su
familia el 22 de diciembre de 2024. Días después, su cuerpo fue hallado entre
unos matorrales en un terreno baldío ubicado en la calle Julián Carrillo,
colonia Loma Alta, a tan solo dos calles de su domicilio.
Hasta el día de hoy, las autoridades no han dado con los responsables de este horrendo crimen.
24 de enero, Ecatzingo, Estado de México
La Fiscalía de Feminicidios del Estado de México fue
notificada del fallecimiento de Anita, una niña de seis años.El personal médico
del hospital, ubicado en el Barrio San José, detectó signos evidentes de
violencia en el cuerpo de la menor. La madre había dicho que notó que su hija
no reaccionaba, por lo que la llevó al nosocomio.
Tras las primeras investigaciones, el 30 de enero, Yesenia
“N”, de 24 años, y Brandon “N”, de 19, fueron detenidos por su probable
participación en el delito de feminicidio en agravio de la menor.
29 de enero, Mineral de la Reforma, Hidalgo
Estrella Joselin, de 15 años, fue reportada como
desaparecida el 17 de enero en Mineral de la Reforma, Hidalgo. El 29 de enero,
su cuerpo sin vida fue localizado debajo de un montículo de rocas en un terreno
baldío de la colonia San Lunes, en Mineral de la Reforma, informaron las
autoridades de la Fiscalía.
El principal sospechoso es su novio, también menor de edad.
El presunto responsable fue detenido el 10 de febrero. La aprehensión fue
confirmada por Francisco Fernández Hasbun, encargado de la Procuraduría General
de Justicia de Hidalgo (PGJH), quien no dio mayores detalles al respecto.
6 de febrero, Ciudad Juárez, Chihuahua
En la colonia Libertad, fue localizado el cuerpo de una bebé
de pocos meses, semi enterrada en el cruce de las calles Coral y Feldespato. La
Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la causa de muerte fue traumatismo
craneoencefálico. Hasta el momento, no se ha dado con los responsables de este
crimen.
13 de febrero, Huauchinango, Puebla
Fueron rescatados dos menores de edad que sufrían maltrato
familiar y se encontraban abandonados. Al ser resguardados por el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y canalizados a la
autoridad ministerial, informaron sobre el fallecimiento de una de sus
hermanas.
Los menores relataron que Silvia Angélica, su madre, y
Abraham, su padrastro, violentaban continuamente a la pequeña Lluvia Yareni de
8 años. Los menores informaron que los miserables les ordenaron a los
hermanitos de la menor de edad enterrarla en su mismo domicilio. Las
autoridades solicitaron un cateo, mismo que se realizó en la calle Colón del Barrio
de San Juan de Huauchinango, en el domicilio de la familia. La niña se
encontraba reportada como desaparecida desde hace tres meses.
La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la
vinculación a proceso y prisión preventiva contra Silvia Angélica “N” y Abraham
“N. Las investigaciones han arrojado que, la niña Lluvia Yareni era víctima de
abuso infantil por parte de su mamá y su padrastro. Los hermanos detallaron que
la menor murió a manos de la pareja.
19 de febrero, Tijuana, Baja California
El hallazgo de una bebé sin vida se reportó minutos antes de
las 10:00 de la mañana frente a una tienda SIX ubicada en la avenida Aquiles
Serdán, esquina con Calle 17, en la colonia Libertad. Las autoridades
realizaron el levantamiento del cuerpecito y la necropsia indicó que la recién
nacida murió a causa de “heridas por mecanismo punzocortante en cráneo, tórax y
abdomen”.
La madre de la niña, Adriana de 27 años, se entregó en la
comandancia de la Policía Municipal en la delegación de Playas de Tijuana
después de tirar el cuerpo de la bebé. Durante su declaración contó que el 16
de noviembre de 2024, mientras se bañaba, se dio cuenta de que había expulsado
a la bebé y que, al intentar cortar el cordón umbilical con un cuchillo, la
lesionó.
Detalló que guardó el cuerpo en el refrigerador y luego lo
sacó para arrojarlo en la calle, ya que debía entregar la casa donde vivía para
que fuera rentada a otra persona.
La insensible fue vinculada a proceso por feminicidio.
El 3 de marzo, una tragedia sacudió a la ciudad de Irapuato,
Guanajuato. Luego de una discusión, una adolescente de 17 años apuñaló a su
hermana de solo 13 años, en el interior de su domicilio ubicado en el
fraccionamiento residencial Españita.
La adolescente fue detenida por la Fiscalía. Se desconocen
mayores detalles, ya que las autoridades se mostraron herméticas ante este
crimen.
10 de marzo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Luego de no saber nada de Liliana y Keyla, la madre de Lili
acudió a su domicilio para saber que ambas estuvieran bien. Sin embargo, al
ingresar encontró a su hija de 27 años con cuatro meses de gestación y a su
nieta de 8 años, apuñaladas dentro de su departamento ubicado en la calle
Andador, Cornalina y Tanzanita, en el fraccionamiento Real del Sol.
El 13 de marzo, las autoridades, cumplimentaron una orden de
aprehensión contra José Arath F. por el doble feminicidio. El 18 de marzo fue
vinculado a proceso por el doble crimen que estremeció al Estado de Jalisco.
También el 10 de marzo
Jade “N”, caminaba en compañía de su hermano, en la colonia
Órganos, en las inmediaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios (CBTIS), ubicado en la Calle Manuel J. Aguirre y Calle De la
Unidad, del municipio de Teocaltiche, Jalisco. Dos sujetos a bordo de una moto
llegaron al lugar, la menor se acercó a ellos y sorpresivamente uno de ellos le
disparó, dejándola herida de muerte.
El presunto asesino era otro menor de edad. Fue detenido y
vinculado al proceso en mayo de 2025.
13 de marzo, Mapastepec, Chiapas
Perla Alison Velázquez Vázquez fue reportada como
desaparecida. La pequeña de 9 años salió a la escuela, pero nunca llegó.
Perlita fue localizada entre la colonia Simón Bolívar y Ruiz Cortinas, en el
municipio de Mapastepec.
El 22 de marzo, justo el día de su cumpleaños, familiares,
conocidos y pobladores de La Victoria, San José y Pantaleón Domínguez, se
reunieron para informar que el cuerpo de la niña había sido hallado en la
carretera que conecta Simón Bolívar con Ruiz Cortines, en el paraje Malpaso.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas logró la
vinculación a proceso de tres personas por su probable responsabilidad en el
delito de secuestro agravado cometido contra la pequeña.
Irene, Valentín y Benito permanecen en prisión, a la espera
del inicio del juicio. Sin embargo, la familia ha denunciado desde el primer
momento la ausencia de Rolando, a quien señalan como el presunto autor intelectual.
Según los padres de la niña, este sujeto, cercano a la familia, habría planeado
todo.
27 de marzo, Córdoba, Veracruz
La mamá y el padrastro de Alondra, de 7 años, llegaron con
la niña a bordo de un taxi al Hospital Yanga Córdoba. La pequeña presentaba
múltiples golpes en su cuerpo, por lo que los médicos notificaron a la Fiscalía
del Estado. Rubén de Jesús, padrastro de la niña, y Asela, madre de Alondra,
fueron retenidos por las autoridades para deslindar responsabilidades.
La investigación reveló que la niña fue golpeada severamente
por el padrastro frente a la madre, quien no intervino para detenerlo, dentro
de su domicilio en la comunidad San Matías, Los Mangos, en Córdoba, Veracruz.
Ambos fueron vinculados a proceso por el atroz feminicidio de Alondra.
Vecinos denunciaron que sabían que la niña era golpeada
sistemáticamente por su padrastro y madre, y que ya habían hecho denuncias ante
el DIF, pero ignoraron las solicitudes de ayuda para la pequeña.
6 de abril, Tijuana, Baja California
Tras una supuesta caída, Majori, una bebé de siete meses, y
su hermana gemela fueron trasladadas al Hospital General de la Zona Este, según
declararon la madre y el padrastro.
La madrugada del 7 de abril, los médicos detectaron
múltiples golpes en Majori, incluyendo traumatismo craneoencefálico y heridas
en el cuerpo, principalmente en el rostro. El personal médico notificó a las
autoridades y, tras confirmar que ambas bebitas eran víctimas de maltrato por
parte de Cecilia y Jorge Armando, los dos fueron detenidos y vinculados a
proceso. La otra bebé quedó bajo resguardo de las autoridades.
19 de abril, en San Juan Chamula, Chiapas
Daisy Guadalupe de 14 años, y su hermana mayor, Rosa
Valeria, fueron halladas asesinadas a balazos en un camino de terracería
cercano a la comunidad de Cruz Obispo I, en el municipio mencionado; así lo
informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llave Abarca.
La investigación reveló que ambas salieron el viernes 18 y
abordaron un vehículo manejado por Vicente, quien supuestamente tenía una
relación con Rosa Valeria. Diversas diligencias permitieron localizar el
vehículo y el arma con la que fueron asesinadas. Vicente fue detenido en
colaboración con la Fiscalía de Tabasco, en Huimanguillo, Tabasco, y vinculado
a proceso en Chiapas.
2 de mayo en Altamira, Tamaulipas
Aitana, de 2 años, fue asesinada en su domicilio. Michelle
Denis P., madre de la menor, señaló que durante la madrugada un hombre
desconocido había entrado a su domicilio con la intención de robar.
Presuntamente, al ser descubierto, el sujeto “atacó” a la bebé con un arma
blanca.
Según versiones, trasladaron a la bebé a la Cruz Roja, base
norte, sin embargo, llegó sin vida. Las autoridades iniciaron las
investigaciones, mismas que revelaron que la menor fue asfixiada con una almohada
y presentaba diversas lesiones visibles en su cuerpo que no correspondían a una
actividad reciente.
En la necropsia se encontraron indicios de abuso sexual, lo
que activó las alarmas de la Fiscalía Especializada en la Investigación de
Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos Contra Mujeres por
Razones de Género (FENNAM) en Tamaulipas.
Por ello, solicitaron órdenes de aprehensión contra los
padres de la bebé. El 4 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado
ejecutó la orden de aprehensión contra Daniel H. y Michelle Denis P. Ambos
quedaron vinculados a proceso por el feminicidio y la violación de Aitana.
14 de mayo, Monterrey, Nuevo León
Al interior de una vivienda ubicada en calles de la colonia
CROC, fue golpeada brutalmente una pequeña de 3 años, lo que le generó la
muerte.
El dictamen pericial científico emitido por un médico
forense adscrito al SEMEFO de la Fiscalía del Estado, las lesiones a la víctima
le produjeron la muerte por contusión profunda del abdomen, informó la Fiscalía
de la entidad, por medio de un comunicado.
El 18 de mayo, la fiscalía ejecutó la orden de aprehensión
por el feminicidio de la inocente. Luis Javier, padrastro de la niña, fue
detenido y vinculado al proceso.
15 de mayo, en la Colonia San Mateo, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México
Brandon Osvaldo, se quedó al “cuidado” de su hija, una
bebita de solamente tres meses de edad. Más tarde, la bebecita fue trasladada a
un hospital general en el municipio de Cuautitlán, pero ingresó sin signos
vitales. El personal médico notificó a las autoridades, quienes iniciaron la
investigación correspondiente; de estos hechos fue notificada la Fiscalía, por
lo que se abrió la indagatoria necesaria.
De acuerdo con las pruebas periciales, se estableció que la
menor falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, además de presentar
síndrome de Kempe, también conocido como síndrome del niño maltratado.
Las autoridades recabaron las pruebas necesarias para
solicitar la orden de aprehensión contra Brandon, misma que ya fue ejecutada.
El sujeto se encuentra en espera del inicio del juicio.
27 de mayo, Durango
Se reportó el hallazgo de dos cuerpos. La llamada fue
realizada por la hermana de la menor. La madre de la víctima fue quien
descubrió el crimen.
Sury tenía 16 años y Jesús Margarito González Siqueiros, de
23 años, eran padres de una pequeña de un año. La investigación arrojó que el
miserable asesinó a Sury para suicidarse posteriormente.
¿Qué hacía una niña con un hombre que le llevaba siete años,
considerando la edad de la bebé? Tenía 15 años cuando se embarazó. Muy grave.
Ojalá se revise a fondo este tipo de casos.
30 de mayo, Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán
Se reportó a las autoridades un hecho de violencia en una
privada del fraccionamiento Gran San Fe. Los vecinos denunciaron gritos
provenientes de la casa donde vivían los padres y dos niños. La víctima fue
Violeta, de 6 años.
Al arribar la policía, una mujer salió corriendo del
domicilio. La enfermera que cuidaba al otro niño de la pareja señaló que la
pareja la encerró para evitar que reportara lo ocurrido. Al entrar, la policía
encontró al padre sentado con la pequeña en sus piernas, llena de golpes en el
cuerpo y el rostro. También estaba presente la madrastra de la niña.
Durante una manifestación se reveló que la madre de Violeta
había presentado reiteradamente pruebas ante la jueza Rita Elvira Ortiz Noh;
lamentablemente, la ignoró. Durante dos años, la madre intentó recuperar a la
niña de las manos violentas de Luis Alberto, padre de Violeta, y Estefanía, su
madrastra. El hombre le negaba el derecho a ver a la pequeña.
La Fiscalía General del Estado de Yucatán informó que
Violeta murió por violencia familiar, víctima de feminicidio, y que presentaba
huellas de constantes maltratos. Luis Alberto N. y su pareja Estefanía N. ya
fueron vinculados a proceso por feminicidio agravado, violencia familiar y
privación ilegal de la libertad.
8 de junio, Nueva Rosita, Coahuila
El 8 de junio en Nueva Rosita, Coahuila, desapareció Brisa
Izela Castellanos Márquez, una niña de 12 años. Luego de una intensa búsqueda,
su cuerpo se localizó sin vida el 17 de junio en un paraje despoblado del ejido
Santa María, municipio de San Juan de Sabinas, cerca de un río conocido como
“La Minita”.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General
del Estado, Brisa fue víctima de violencia sexual y posteriormente degollada.
Su cuerpo presentaba signos de violencia extrema y ya se encontraba en avanzado
estado de descomposición al momento del hallazgo.
Luis “N” y María Elisa “N”, señalados como presuntos
responsables del feminicidio de la menor Brisa Izela, fueron vinculados a
proceso por el crimen.
13 de junio, Morelia, Michoacán,
De acuerdo con las autoridades del Estado, Jorge y Daniela,
de 12 y 10 años de edad, fueron asfixiados en un hotel, al sur de la ciudad.
Los inocentes se localizaron hasta el 17 de junio. La madre de los pequeños,
Ana Christian, abandonó el hotel el 16 de junio.
Días después, la madre fue localizada, hospedada en otro hotel
al momento de su detención. Presentaba lesiones cortantes en un antebrazo. La
Fiscalía informó que eran autolesiones, con la intención de suicidarse, por lo
que fue trasladada a un hospital para su atención.
El 14 de julio, luego de recibir atención médica y una vez
recuperada, fue detenida y trasladada al Centro de Reinserción Social. Se
vinculó al proceso el 24 de julio.
27 de junio, Xonacatlán, Estado de México
Natalia, una joven de apenas 14 años, desapareció el pasado
27 de junio en el municipio de Xonacatlán, en el Estado de México. El 1 de
julio, cuatro días después de su desaparición, fue localizada sin vida en el
municipio de Otzolotepec. Con el avance de la investigación, se estableció que
un adolescente de 15 años habría privado de la vida a la víctima al asfixiarla,
y luego abandonó el cuerpo de Natalia en el lugar donde fue encontrada
asesinada.
El menor ya fue detenido y vinculado al proceso judicial.
Una vez más, a lo mucho, cinco años de sentencia.
3 de julio, Chimalhuacán, Estado de México
La abuela de dos niñas de 2 y 4 años acudió el 3 de julio a
la casa donde vivía su hija Sofía, madre de las niñas, y Brayan, el padrastro,
en la calle Villa Guerrero, esquina con la cerrada Loma Bonita, en
Chimalhuacán, Estado de México; con la intención de llevarse a las niñas para
festejar el cumpleaños de la niña mayor. Al no ver a la pequeña Leticia,
cuestionó a la madre, la cual mintió todo el tiempo diciendo que se la había
llevado su papá.
La abuela preocupada se llevó a la niña mayor y descubrió el
infierno al darse cuenta de que la inocente estaba llena de moretones. Al
preguntarle, la pequeña le dijo que Brayan la golpeaba frente a la hiena de su
madre, y que habían asesinado a Leti. Su cuerpo lo enterraron debajo del sillón
de la sala. Las autoridades confirmaron que la menor murió de traumatismo
craneoencefálico.
Los miserables ya habían escapado del lugar. Tras llevarse a
cabo el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
recabó datos de prueba y solicitó a la autoridad judicial librar orden de
aprehensión en contra del padrastro y madre de la víctima.
Días después, los elementos de la Secretaría de Seguridad
del Estado de México y la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, detuvieron a
Bryan Jesús 'N' y Sofía 'N', quienes serán investigados por el delito de
feminicidio en agravio de la pequeña Leti.
En el siguiente caso, evitaré toda la información que se
reveló y, desde mi punto de vista, no debió ser revelada por la Fiscal del
Estado de Baja California: Ma. Elena Andrade Ramírez.
1 de julio, San Quintín, Baja California
Keila Nicole desapareció el 1 de julio en la comunidad de El
Rosario, al sur de San Quintín, Baja California. Al ver que no regresaba, la
familia interpuso la denuncia correspondiente. Lamentablemente, Keila Nicole,
de 13 años, fue localizada asesinada en un paraje. Cristian, su asesino, es un
menor de 16 años, quien ya fue detenido y vinculado a proceso.
La saña con la que le arrebató la vida no tiene palabras. Es
preocupante que, por las leyes de este país, este criminal apenas pueda recibir
una sentencia máxima de cinco años. Indignante.
5 de julio, Hermosillo, Sonora
Meredith y Madelin, gemelas de 9 años, y Karla, de 11 años,
fueron localizadas abrazadas bajo un árbol, asesinadas. A la altura del
kilómetro 7 de la carretera 36, en la Comisaría Miguel Alemán, se encontraron
los cuerpos de las menores en avanzado estado de descomposición, presentaban
heridas de arma de fuego y signos evidentes de violencia.
Las pequeñas eran hijas de Cristina, quien fue localizada
también asesinada un día antes, a unos kilómetros de donde estaban sus hijas.
Todas fueron asesinadas a balazos.
El presunto multifeminicida, José Antonio, pareja sentimental de Cristina, fue localizado y detenido el 6 de julio, y vinculado a proceso por el cuádruple feminicidio.
19 de julio, Hidalgo del Parral, Chihuahua
El 19 de julio, en las inmediaciones de la presa Parral, en
Hidalgo del Parral, Chihuahua, Génesis y Yeyly de 5 y 9 años, fueron
localizadas junto a su padre Jesús Omar, dentro de un vehículo.
Las primeras líneas de investigación de la Fiscalía de Chihuahua sugieren que el padre habría asesinado a sus hijas antes de quitarse la vida. “Las investigaciones realizadas hasta el momento indican que hay relación con un tema de custodia familiar y la sustracción de menores, así como de feminicidio y suicidio”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
24 de julio, Cunduacán, Tabasco
Noemí, de 16 años, fue asesinada por el crimen organizado
para sembrar miedo en Tabasco. Es un caso estremecedor de violencia criminal
que ha sacudido a la población, la menor fue secuestrada, torturada y
asesinada.
Noemí, originaria de Cumuapa primera sección, en Cundacán,
se encontraba desaparecida desde días antes del hallazgo. Días después, la
víctima fue identificada por sus familiares.
La adolescente fue secuestrada en la comunidad Libertad,
después fue torturada y decapitada. De acuerdo con medios locales, Noemí habría
estado embarazada cuando se cometió el crimen.
El resto del cuerpo se localizó en un tambo de plástico que
flotaba en el río Samaria, también en Cunduacán, en circunstancias que
continúan bajo investigación.
¿Cuántas veces vamos a leer que padres, padrastros, asesinan
a sus pequeñas?
¿Cuántas madres serán cómplices de esos crímenes?
¿Cuántos adolescentes más asesinarán a quien confió en ellos
y, sin más, a sangre fría les arrebatan la vida?
¿Realmente se rehabilita a los adolescentes que han llegado
a cometer crímenes horribles?
Y ahora van a ser utilizadas para generar miedo a la
población.
Hay mucho por hacer. Como sociedad, tenemos una
corresponsabilidad con nuestras niñas y niños. Y, como mencioné en mi libro,
#ConLasNiñasNOyTampocolosNiños.
Deberíamos también exigir a los legisladores que realmente
cumplan con su función y nos representen a todos, pero más a los pequeños; que
dejen de usar el dolor para golpearse unos a otros políticamente y que se
pongan a trabajar en leyes para proteger a nuestros bebés.
Cierra los ojos y recuerda a esa niña o niño que eras, que a
pesar del tiempo aún vive dentro de ti. Imagina que estás siendo aterrorizado
por los gritos del adulto que debería cuidarte, que eres azotado porque no
dejas de llorar. Estás siendo violada para satisfacer los bajos instintos de un
criminal que te usará para desecharte después como basura. Cierra los ojos, no
dejes que, entre el ruido, dejes de justificar a los agresores.
Los días de la niñez tranquila se han acabado. Sí, antes
pasaba, pero las calles, escuelas y casas eran más seguras. No es que se vean
más ahora, es que generaciones atrás algo se rompió en la sociedad, algo muy
grave sucedió y debemos reconocerlo para poder rectificar.
Hoy es día de NO callarnos y ayudar, de sentir vergüenza, de
que en lugar de seguir alardeando en redes sociales vayamos a abrazar, vigilar
y cuidar a los niños y niñas que siguen vivos.
No lloremos, actuemos. ¿Cómo? Empujando, exigiendo a las
autoridades, metiéndonos en “asuntos que no nos corresponden”, alzando la voz,
porque con esas acciones puedes salvar muchas vidas y, sobre todo, puedes
detonar que nuestra sociedad por fin entienda que no depende solo de las
autoridades, que es una responsabilidad compartida, porque la chingada nos está
cargando a todos y, peor, a nuestro más grande tesoro.
P.D. A diferencia de las historias que contamos en este
espacio, estas columnas donde hablamos de estos pequeños son investigaciones y
seguimientos que desde FridaGuerrera llevamos a cabo. La intención siempre es
buscar justicia; no publicamos sus rostros para evitar que sean usados para
revictimizarles. Lo hacemos con todo el amor y respeto con el que siempre hemos
trabajado en nuestras redacciones.
@FridaGuerrera @vocesDLAusencia
