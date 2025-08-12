Lo detienen por delitos contra la salud en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- El 12 de
agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvo a
Abraham “N” de 24 años, por su probable responsabilidad en un delito contra la
salud. La detención ocurrió durante los recorridos preventivos realizados por
la SSEM como parte de las acciones tácticas del Mando Unificado Zona Oriente.
El hecho se registró en la calle Río Verde, en la colonia San Antonio Zomeyucan, cuando agentes de la SSEM se percataron de que el detenido estaba fumando una sustancia con un fuerte olor característico a marihuana en vía pública.
Durante la revisión, los oficiales encontraron en su
poder 30 bolsas plásticas con hierba verde y seca, que probablemente era
marihuana, así como un cigarro más de la misma sustancia.
El joven fue informado de sus derechos al momento de la detención y, conforme al protocolo de actuación derivado de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación legal.
