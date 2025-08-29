Le dan 26 años de cárcel por trata de personas en Coacalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coacalco.- Jorge
Solís Rodríguez fue declarado culpable del delito de trata de personas en la
modalidad de prostitución ajena, acto realizado en el municipio de Coacalco,
así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
De acuerdo con las investigaciones, Solís Rodríguez obligó a
una mujer de 31 años a mantener relaciones sexuales con diversos hombres a
cambio de dinero, entre mayo de 2021 y agosto de 2023. Los hechos ocurrieron en
un inmueble ubicado en la colonia El Gigante, en el municipio de Coacalco.
Además, el ahora sentenciado fotografió a la víctima durante los actos y se
benefició económicamente del material generado.
La investigación inició tras una denuncia ante la FGJEM, lo
que permitió a las autoridades realizar actos de gabinete y campo que derivaron
en una orden de aprehensión. Esta fue ejecutada por la Policía de Investigación
en septiembre de 2024.
Jorge Solís Rodríguez fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión, al pago de una multa de $2,360,085 pesos, y se le impusieron sanciones adicionales como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.
