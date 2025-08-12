martes, 12 de agosto de 2025

VIDEO: Choferes de transporte público de Toluca se agarran a golpes tras discusión

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Una disputa entre dos operadores de transporte público generó tensión y retrasos la tarde del lunes pasado sobre la ruta que va de la zona Terminal a San Juan Tilapa, en el municipio de Toluca.

De acuerdo con testigos, el conflicto inició por diferencias relacionadas con el ascenso de pasajeros y el tiempo de espera entre unidades. 

La discusión rápidamente escaló a empujones y forcejeos entre ambos choferes, lo que obligó a pasajeros y transeúntes a intervenir para separarlos y evitar que la situación pasara a mayores.

Aunque el incidente no dejó personas heridas, causó afectaciones en el servicio, provocando demoras momentáneas para los usuarios que transitaban por dicha ruta.

El video fue difundido a través de redes sociales, asegurando que el transporte público en México no deja de sorprender. Cosas que aseguran, te puedes perder si vivieras en Suiza.

