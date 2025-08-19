Rescatan a niña secuestrada por su niñera en Teotihuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán. Una menor de edad fue localizada sana y salva
luego de un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM), tras haber sido presuntamente secuestrada por su propia
niñera. La mujer, identificada como Isela “N”, habría actuado en complicidad
con Eduardo Rafael “N” para trasladar a la niña a un hotel y posteriormente
exigir un pago económico a cambio de devolverla.
La denuncia fue presentada el pasado viernes 15 de agosto,
cuando la madre de la menor regresó de trabajar y descubrió que ni su hija ni
la mujer encargada de cuidarla se encontraban en el domicilio. Pocas horas
después, comenzó a recibir llamadas de extorsión en las que le exigían dinero
por el regreso de la niña.
Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía del Edomex
desplegó un operativo en la colonia Centro del municipio de Teotihuacán.
Gracias a labores de inteligencia, los agentes lograron ubicar a los presuntos
responsables y rescatar a la menor sin que presentara lesiones aparentes. La
niña fue entregada de inmediato a sus familiares.
Isela “N” y Eduardo Rafael “N” fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición del Ministerio Público. Ambos enfrentarán cargos por privación ilegal de la libertad, además de otros posibles delitos relacionados con el caso. Las autoridades judiciales determinarán su situación legal en las próximas horas.
