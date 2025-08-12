¡Prepara tu paraguas!: se esperan lluvias intensas durante los próximos cuatro días en la CDMX y EdoMéx
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- El Valle de
México enfrenta una severa temporada de lluvias tras el histórico diluvio que
comenzó el pasado domingo 10 de agosto y se extendió durante el lunes 11. De
acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones continuarán
al menos durante los próximos cuatro días, afectando principalmente a la Ciudad
de México y al Estado de México.
Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, confirmó que la tormenta registrada el domingo fue la más intensa en el centro de la ciudad desde 1952, con afectaciones generalizadas en diversas alcaldías y zonas metropolitanas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta a la
población debido a las condiciones climatológicas adversas, advirtiendo sobre
el riesgo de inundaciones en distintos puntos del Valle de México. En el Estado
de México, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con
acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros de agua.
Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse
informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la
posibilidad de encharcamientos, deslaves y afectaciones a la movilidad urbana.
Recomiendan evitar circular por zonas inundadas, no tirar basura en las calles ni coladeras, y seguir las instrucciones de Protección Civil.
