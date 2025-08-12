Reportan casi 10 mil personas detenidas a través del Mando Unificado Zona Oriente
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En el marco de las
acciones coordinadas bajo el Mando Unificado Zona Oriente, autoridades
federales, estatales y municipales han logrado la detención de 9,729 personas
desde el pasado 25 de marzo, como parte de un esfuerzo conjunto para restaurar
la paz y reconstruir el tejido social en 12 municipios del Estado de México.
Entre los logros más relevantes de esta estrategia destaca
la captura de José Luis “N”, alias “El Crack”, considerado objetivo prioritario
y generador de violencia en la región. Su aprehensión ocurrió el pasado 8 de
agosto en el municipio de Chiconcuac, tras una serie de operativos de
inteligencia y vigilancia.
Durante este período, se han llevado a cabo 74,040
operativos en los municipios involucrados, con la participación coordinada de
diversas instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina
(SEMAR), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR),
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM), policías municipales de los 12
municipios que integran la zona operativa
Los operativos responden a una estrategia enfocada en reducir la criminalidad, mejorar la percepción de seguridad y fomentar el desarrollo de la ciudadanía. Las autoridades han subrayado que este tipo de acciones no solo buscan la contención del delito, sino también una intervención de fondo que permita reconstruir la convivencia social en las comunidades afectadas.
