Presentan el Atlas de Riesgos 2025
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- El
Gobierno del Estado de México presentó el Atlas de Riesgos 2025, una
herramienta fundamental para la prevención de desastres y la gestión de riesgos
en los 125 municipios mexiquenses. La presentación oficial se llevó a cabo en
el municipio de Tecámac y contó con la participación de autoridades estatales,
académicos, científicos, representantes del sector privado y organizaciones de
la sociedad civil.
Este nuevo Atlas, desarrollado por la Coordinación General
de Protección Civil del Estado de México, llega después de siete años sin
actualizaciones. Según Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno,
el instrumento permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos
naturales que afectan a la entidad, mediante una planificación más precisa y
una visión preventiva.
Entre sus principales mejoras se encuentra la ampliación del número de mapas disponibles, que pasó de 44 a 131. Asimismo, se incrementó la cantidad de fenómenos naturales identificados, de 15 a 26, incluyendo eventos como lluvias intensas, incendios forestales, sismos, deslizamientos de tierra y riesgos volcánicos. También se integraron 930 capas de información geoespacial que ofrecen un panorama más detallado y actualizado de las zonas de riesgo.
Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección
Civil del Estado de México, destacó que el Atlas no solo es una herramienta
moderna y colaborativa, sino también de carácter obligatorio para los gobiernos
municipales, quienes deberán consultarlo y mantenerlo actualizado como parte de
sus procesos de planeación y prevención.
Una de las novedades más importantes es que el Atlas ahora
está disponible al público a través de una plataforma digital accesible en
https://atlasderiesgo.edomex.gob.mx/atlas/. Esto permite que cualquier
ciudadano, funcionario o investigador pueda consultarlo para conocer los
riesgos de su zona y participar en la construcción de comunidades más seguras.
El proyecto fue realizado en colaboración con académicos, científicos, autoridades municipales, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, reflejando un esfuerzo conjunto por fortalecer la cultura de la prevención en todo el estado.
