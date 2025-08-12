Reconocen cuerpo calcinado en Toluca gracias a pruebas de ADN. Contaba con reporte por desaparición
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Alfredo
Domínguez Omaña, de 64 años, fue hallado sin vida y en estado calcinado el
pasado primero de agosto en la delegación de Cacalomacán, luego de haber sido
reportado como desaparecido desde el 26 de julio. Su última ubicación conocida
fue sobre la carretera México-Toluca, donde fue visto por última vez a bordo de
su camioneta Dodge Durango, propiedad del propio Domínguez.
Hoy, anunciaron que el cuerpo fue identificado mediante pruebas genéticas realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las cuales confirmaron su identidad tras el hallazgo del cadáver en avanzado estado de calcinación.
La Fiscalía ha confirmado que se trata de un caso de
homicidio y, como parte de las investigaciones, cuatro personas han sido
detenidas. Los sospechosos ya fueron puestos a disposición de las autoridades
correspondientes para determinar su posible participación en los hechos.
Aunque la investigación continúa en curso, las autoridades no han revelado hasta el momento el móvil del crimen ni más detalles sobre la relación de los detenidos con la víctima. Se espera que en los próximos días se den a conocer más avances del caso.
