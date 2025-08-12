Sicarios asesinan a niña de 12 años en Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Una menor
de 12 años identificada como Dulce “N”, perdió la vida la tarde del lunes luego
de que sujetos armados irrumpieran en su casa ubicado en la calle Reforma, en
la localidad de San Pablo Atlazalpan, Chalco.
De acuerdo con los primeros reportes, varios individuos que
se desplazaban en motocicletas llegaron hasta la vivienda familiar y abrieron
fuego contra los presentes. Dulce “N”, la pequeña de 12 años, recibió impactos
de bala en el pecho y en las piernas. Aunque los servicios de emergencia
arribaron al lugar en cuestión de minutos, la menor fue declarada sin vida.
Las autoridades han señalado que, según las investigaciones
preliminares, el ataque habría sido directo contra la familia y podría estar
relacionado con una presunta deuda económica, justo como pasó la semana pasada
con el menor Fernandito, quien fue secuestrado y asesinado por una deuda de mil
pesos. Sin embargo, el móvil habría sido por narcomenudeo, los sicarios
buscaban a la pareja de la madre, quien se dio a la fuga, según Omar García
Harfuch, titular de la SSPC.
La Fiscalía del Estado de México informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no hay personas detenidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión