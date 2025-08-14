Toluca vence 2-1 a Chivas y mantiene el invicto en la Liga MX Femenil
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Las Diablas
Rojas del Toluca confirmaron su gran momento en el torneo Apertura 2025 de la
Liga MX Femenil al vencer 2-1 a Chivas en la jornada 6, resultado con el que
extienden su racha invicta y se colocan entre los primeros lugares de la tabla.
El conjunto escarlata dominó gran parte del encuentro, con
un juego ordenado y eficaz en balón parado. Al minuto 21, Amandine Henry abrió
el marcador con un sólido remate de cabeza tras un tiro libre cobrado por
Cinthya Peraza. Más tarde, al 34’, Eugenie Le Sommer amplió la ventaja también
con un cabezazo, esta vez a pase desde la banda izquierda.
Chivas intentó reaccionar en la segunda mitad. Aunque
desperdició algunas oportunidades claras incluido un disparo al travesaño de
Yamile Franco, logró descontar gracias a Cassandra Montero, quien aprovechó un
mal rechace de la portera para marcar el 2-1 definitivo.
En los minutos finales, el equipo tapatío presionó en busca del empate, pero la defensa mexiquense resistió con solvencia. Con este resultado, Toluca alcanza 16 puntos y se afianza como uno de los equipos más consistentes del torneo. Chivas, por su parte, suma su tercera jornada sin victoria y se queda con 10 unidades, en una posición media de la clasificación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión